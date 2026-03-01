USCIRF की रिपोर्ट पर भारत का सख्त जवाब, RSS और R&AW पर प्रतिबंध की सिफारिश को बताया पक्षपाती



इस रिपोर्ट के सामने आते ही विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारता है। उनके मुताबिक, आयोग कई सालों से भारत की स्थिति को गलत और चुनिंदा तरीके से पेश करता आ रहा है। जायसवाल ने कहा कि आयोग जिन स्रोतों और सूचनाओं पर भरोसा करता है, वे अक्सर संदिग्ध होते हैं। उनका कहना था कि तथ्यात्मक आधार की बजाय वैचारिक सोच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसे में बार-बार इस तरह की गलत तस्वीर पेश करने से खुद आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।