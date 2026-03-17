भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ युवा कांग्रेस का संसद घेराव, कई कार्यकर्ता हिरासत में



सचिन पायलट ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उन्होंने भी इसे एक तरह का “सरेंडर” बताया है। पायलट के अनुसार, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा समझौता किया गया और इसके पीछे किस तरह का दबाव काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि देश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। सभा के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद की ओर मार्च करने लगे, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जारी रखा।