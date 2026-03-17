न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में अचानक कंपन और तेज शोर, 6 घंटे बाद बीच रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Flight News: न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को बीच रास्ते में ही अपना मार्ग बदलना पड़ा। विमान में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के बाद पायलट ने एहतियात के तौर पर उसे आयरलैंड के शैनन शहर की ओर मोड़ दिया। बाद में विमान ने वहां सुरक्षित रूप से इमरजेंसी लैंडिंग की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट AI-102 15 मार्च को न्यूयॉर्क के जॉन एफ. केनेडी (JFK) एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान को लगभग छह घंटे हो चुके थे कि अचानक विमान में कंपन और असामान्य आवाज महसूस होने लगी। ऐसी स्थिति में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने विमान को नजदीकी सुरक्षित हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का फैसला किया।