CBSE की शिक्षकों को ‘अंतिम चेतावनी’! कॉपी चेकिंग की जानकारी लीक की तो जाएगी नौकरी?

सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कुछ शिक्षक सोशल मीडिया पर कॉपी जांच के दौरान के अनुभव, टिप्पणियां या फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में अनावश्यक भ्रम फैल रहा है। इससे परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। बोर्ड ने चेतावनी दी है, 'परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी तरह की भ्रामक या अप्रमाणित जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति या शिक्षक इन निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।'