व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स को ब्रेस्ट कैंसर, Donald Trump ने कही ये बात

White House Chief of Staff Susie Wiles: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (16 मार्च) को एक भावुक और अहम जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स(Susie Wiles) को शुरुआती चरण का ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला है। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति कंट्रोल में है और इलाज के बाद अच्छे ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर इस खबर को शेयर करते हुए वाइल्स की हिम्मत और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि सुसी वाइल्स बेहद मजबूत और जुझारू इंसान हैं। बीमारी का पता लगते ही उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत इलाज शुरू करने का फैसला लिया। ट्रंप के मुताबिक वाइल्स ने इंतजार करने के बजाय सीधे इस चुनौती का सामना करने का रास्ता चुना।