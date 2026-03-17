व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स को ब्रेस्ट कैंसर, Donald Trump ने कही ये बात

Donald Trump And Susie Wiles
White House Chief of Staff Susie Wiles: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (16 मार्च) को एक भावुक और अहम जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स(Susie Wiles) को शुरुआती चरण का ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला है। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति कंट्रोल में है और इलाज के बाद अच्छे ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर इस खबर को शेयर करते हुए वाइल्स की हिम्मत और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि सुसी वाइल्स बेहद मजबूत और जुझारू इंसान हैं। बीमारी का पता लगते ही उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत इलाज शुरू करने का फैसला लिया। ट्रंप के मुताबिक वाइल्स ने इंतजार करने के बजाय सीधे इस चुनौती का सामना करने का रास्ता चुना।
ट्रंप ने यह भी बताया कि वाइल्स ने अपने इलाज के लिए अनुभवी डॉक्टरों की एक मजबूत टीम तैयार की है। डॉक्टरों का मानना है कि बीमारी शुरुआती चरण में है और इसी वजह से उनके ठीक होने की संभावना काफी अच्छी है। दिलचस्प बात यह है कि इलाज के दौरान भी वाइल्स अपने काम से दूर नहीं रहेंगी। ट्रंप के अनुसार वह इलाज के दौरान भी लगभग पूरा समय व्हाइट हाउस में ही बिताने वाली हैं और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालती रहेंगी। ट्रंप ने कहा कि यह बात उन्हें बेहद खुशी देती है कि वाइल्स अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतनी गंभीर हैं।
ट्रंप ने अपने संदेश में वाइल्स को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि वाइल्स की ताकत और अपने काम के प्रति उनका समर्पण यह दिखाता है कि वह कितनी मजबूत शख्सियत हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्हाइट हाउस के कामकाज में वाइल्स की भूमिका बेहद अहम बनी रहेगी। प्रशासन के कई महत्वपूर्ण फैसलों और संचालन में वह लगातार सक्रिय रहेंगी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग