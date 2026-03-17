मौसम दिखाएगा अलग अंदाज: 48 घंटे में बारिश का IMD अलर्ट, कई राज्यों में बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert by IMD: दो दिनों यानी 17 और 18 मार्च को पूरे भारत में मौसम कुछ खास रूप से सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज‑चमक, तेज हवाएं और कभी‑कभी ओलावृष्टि की संभावना भी है। देश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज‑चमक बनी रह सकती है। तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य या थोड़ा ऊपर‑नीचे रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी है।