मौसम दिखाएगा अलग अंदाज: 48 घंटे में बारिश का IMD अलर्ट, कई राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD ने जारी किया अलर्ट (File Photo)
Heavy Rain Alert by IMD: दो दिनों यानी 17 और 18 मार्च को पूरे भारत में मौसम कुछ खास रूप से सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज‑चमक, तेज हवाएं और कभी‑कभी ओलावृष्टि की संभावना भी है। देश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज‑चमक बनी रह सकती है। तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य या थोड़ा ऊपर‑नीचे रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी है।
देश के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघायल के कई इलाकों में 17 मार्च को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में गरज‑चमक, बिजली गिरने की घटनाएं और तेज हवाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। अगले दिन 18 मार्च को मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज‑चमक बनी रह सकती है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश और गरज‑चमक का असर रहने की उम्मीद है। यह पूरी गतिविधि स्थानीय जनजीवन, सड़क यात्रा और खेत‑खलिहानों पर असर डाल सकती है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 17 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और गरज‑चमक की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल रहेंगे और हल्की बारिश या गरज‑चमक हो सकती है। राजस्थान और दिल्ली में हल्की बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या गरज‑चमक हो सकती है। 18 मार्च को पहाड़ी इलाकों में मौसम तेज हवाओं के साथ गरज‑चमक के लिए अनुकूल रहेगा।
IMD के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 17 मार्च को हल्की बारिश और गरज‑चमक रहने की संभावना है। 18 मार्च को झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज‑चमक जारी रह सकती है। बिहार में भी हल्की बारिश और तेज हवाओं की हल्की गतिविधियां हो सकती हैं। इन गतिविधियों का असर कृषि, सड़क यात्रा और स्थानीय जनजीवन पर देखने को मिल सकता है।
केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में 17 मार्च को हल्की बारिश और गरज‑चमक रहने की संभावना है। 18 मार्च को तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की बारिश और हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इससे तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन नमी और हवा की गति थोड़ी बढ़ सकती है। किसानों और स्थानीय लोगों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
महाराष्ट्र और पश्चिमी राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ ऊपरी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान सामान्य या थोड़ा ऊपर‑नीचे रह सकता है। IMD ने चेतावनी दी है कि गरज‑चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें। किसानों को फसलों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और सभी लोगों को मौसम के अनुसार यात्रा या बाहरी गतिविधियों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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