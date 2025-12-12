“सपा के सरकार होत तो उल्टा हमहै सब बंद होए जात”…बहराइच हिंसा में कोर्ट के फैसले पर बोले रामगोपाल के भाई हरिमिलन

रामगोपाल के भाई हरिमिलन ने कहा, "योगी सरकार न होत भाजपा कै, तो इहो सजा कहाँ होई पावत। सपा के सरकार होत तो उल्टा हमहै सब बंद होए जात। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार है तभी आरोपितों को सजा हो पाई है। वरना सपा सरकार होती तो हमें ही जेल में बंद कर दिया जाता। उन्होंने अवधी में बोलते हुए कहा, “योगी सरकार न होत भाजपा कै, तो इहो सजा कहाँ होई पावत। सपा के सरकार होत तो उल्टा हमहै सब बंद होए जात।”हरिमिलन ने कहा कि 3 अन्य आरोपितों के बरी होने से उन्हें आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, पता नहीं कैसे वो बरी हो गए। उन्होंने रामगोपाल मिश्रा के साथ हुई नृशंसता को बताए।