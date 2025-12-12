अल्ट्रासाउंड के लिए करवाया न्यूड…फिर करने लगा छेड़खानी, पीड़िता ने लगाई गुहार

फोटो सोर्स: इमेज, महिला के साथ अश्लील हरकत
गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में हैरान करने वाली घटना सामने आई है यहां गुरुवार को अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची महिला से छेड़खानी की घटना सामने आई है। अस्पतालकर्मी ने महिला से कहा कि बिना कपड़े उतारे अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा, जब महिला न्यूड हो गई तब वह अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जब बेबस महिला ने शोर मचाया तो उसने मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शुक्रवार को कोतवाली थाने में लिखित तहरीर दी है, कोतवाल छत्रपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। इधर मामला गंभीर देख जिला अस्पताल के SIC ने इस मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित कर दी है।
जिले के गुलरिहा थानाक्षेत्र की एक महिला ने बताया कि 11 दिसंबर की सुबह 9 बजे जिला महिला अस्पताल में इलाज कराने गई थी। डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ेगी , उसी दिन पेट का अल्ट्रासाउंड कराने जिला महिला अस्पताल के दूसरे कमरे में गई। वहां पर अभिमन्यु गुप्ता मौजूद था। महिला ने कहा थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया।
अंदर गई तो अभिमन्यु मेरा पर्चा देखकर बोला कि मैडम आपका अल्ट्रासाउंड जांच करना है, कपड़े उतारना पड़ेगा। पीड़िता ने बताया कि न्यूड होने पर वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा। चिल्लाने पर मेरा मुंह दबाने लगा, इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। इसके बाद कोतवाली थाने जाकर प्रार्थना पत्र दिया। उधर, महिला की शिकायत मिलने के बाद जिला महिला अस्पताल के SIC ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। SIC जय कुमार ने बताया- महिला ने कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
