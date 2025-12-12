अल्ट्रासाउंड के लिए करवाया न्यूड…फिर करने लगा छेड़खानी, पीड़िता ने लगाई गुहार

गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में हैरान करने वाली घटना सामने आई है यहां गुरुवार को अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची महिला से छेड़खानी की घटना सामने आई है। अस्पतालकर्मी ने महिला से कहा कि बिना कपड़े उतारे अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा, जब महिला न्यूड हो गई तब वह अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जब बेबस महिला ने शोर मचाया तो उसने मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शुक्रवार को कोतवाली थाने में लिखित तहरीर दी है, कोतवाल छत्रपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। इधर मामला गंभीर देख जिला अस्पताल के SIC ने इस मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित कर दी है।