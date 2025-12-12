ऑटो में छूटे लाखों के जेवर और नगदी…सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी कड़ियां, ऐसे हुई बरामदगी

जब ट्रैफिक पुलिस को सामान खोने की सूचना मिली तब ITMS सेल सक्रिय हो गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में उस ऑटो की पहचान हो गई जिसमें युवक यात्रा कर रहा था। पुलिस जब ऑटो चालक के पास पहुंची, तो उसने पहले सामान मिलने से मना कर दिया लेकिन सख्ती के बाद पूरा सामान बरामद कर लिया गया और सुरक्षित रूप से लक्ष्मण जायसवाल को सौंप दिया।