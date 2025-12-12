ऑटो में छूटे लाखों के जेवर और नगदी…सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी कड़ियां, ऐसे हुई बरामदगी

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक को सुपुर्द किया गायब बैग
गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सतर्कता और तकनीक की मदद से एक युवक का कीमती सामान 24 घंटे में खोज निकाला। शुक्रवार को यातायात कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय ने पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक आठ दिसंबर को लक्ष्मण नाम का युवक मुंबई से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचा था।
एयरपोर्ट से उसने निचलौल जाने के लिए एक ऑटो लिया और विश्वविद्यालय चौराहे पर उतर गया। जल्दीबाज़ी में वह अपना ट्रॉली बैग ऑटो में ही भूल गया। बैग में 3–4 लाख रुपये के जेवर और 4,000 रुपये नकद सहित और भी जरूरी सामान था।
ITMS की मदद से हासिल हुआ ट्रॉली बैग
जब ट्रैफिक पुलिस को सामान खोने की सूचना मिली तब ITMS सेल सक्रिय हो गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में उस ऑटो की पहचान हो गई जिसमें युवक यात्रा कर रहा था। पुलिस जब ऑटो चालक के पास पहुंची, तो उसने पहले सामान मिलने से मना कर दिया लेकिन सख्ती के बाद पूरा सामान बरामद कर लिया गया और सुरक्षित रूप से लक्ष्मण जायसवाल को सौंप दिया।
लक्ष्मण जायसवाल ने कहा, बैग खोने के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा सामान वापस मिलेगा। लेकिन गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने बैग बरामद कर लिया।एसपी ट्रैफिक ने बताया कि शहर के ज्यादातर बड़े चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं। कहीं कहीं सड़क पर निर्माण कार्य के चलते कैमरे नहीं लग सके हैं यहां भी काम पूरा होने के बाद कैमरे लगा दिए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग