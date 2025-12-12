12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

गोरखपुर

ऑटो में छूटे लाखों के जेवर और नगदी…सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी कड़ियां, ऐसे हुई बरामदगी

गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब ऑटो में छूटे लाखों के गहने और नगदी बरामद कर लिया गया। पीड़ित ने अपने समानों की बरामदगी पर पुलिस की काफी सराहना की।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 12, 2025

Up news, traffic police

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक को सुपुर्द किया गायब बैग

गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सतर्कता और तकनीक की मदद से एक युवक का कीमती सामान 24 घंटे में खोज निकाला। शुक्रवार को यातायात कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय ने पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक आठ दिसंबर को लक्ष्मण नाम का युवक मुंबई से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचा था।

ऑटो में लगेज छोड़ कर उतरा युवक

एयरपोर्ट से उसने निचलौल जाने के लिए एक ऑटो लिया और विश्वविद्यालय चौराहे पर उतर गया। जल्दीबाज़ी में वह अपना ट्रॉली बैग ऑटो में ही भूल गया। बैग में 3–4 लाख रुपये के जेवर और 4,000 रुपये नकद सहित और भी जरूरी सामान था।

ITMS की मदद से हासिल हुआ ट्रॉली बैग

जब ट्रैफिक पुलिस को सामान खोने की सूचना मिली तब ITMS सेल सक्रिय हो गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में उस ऑटो की पहचान हो गई जिसमें युवक यात्रा कर रहा था। पुलिस जब ऑटो चालक के पास पहुंची, तो उसने पहले सामान मिलने से मना कर दिया लेकिन सख्ती के बाद पूरा सामान बरामद कर लिया गया और सुरक्षित रूप से लक्ष्मण जायसवाल को सौंप दिया।

ट्रैफिक पुलिस का जताया आभार

लक्ष्मण जायसवाल ने कहा, बैग खोने के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा सामान वापस मिलेगा। लेकिन गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने बैग बरामद कर लिया।एसपी ट्रैफिक ने बताया कि शहर के ज्यादातर बड़े चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं। कहीं कहीं सड़क पर निर्माण कार्य के चलते कैमरे नहीं लग सके हैं यहां भी काम पूरा होने के बाद कैमरे लगा दिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Dec 2025 06:59 pm

Published on:

12 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ऑटो में छूटे लाखों के जेवर और नगदी…सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी कड़ियां, ऐसे हुई बरामदगी

