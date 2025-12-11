11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

गोरखपुर

NE रेलवे की महत्वपूर्ण वैशाली ट्रेन सुपरफास्ट से अब बन गई एक्सप्रेस, यात्रियों के लिए खुशखबरी…नहीं लगेगा सुपरफास्ट का किराया

पूर्वोत्तर रेलवे की शान समझे जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट से एक्सप्रेस हो गई है, इसके साथ ही अब ट्रेन का किराया सस्ता हो गया है, और रेलवे बोर्ड की निगरानी से भी अब इसे हटा लिया गया है।

गोरखपुर

anoop shukla

Dec 11, 2025

NE रेलवे की VIP ट्रेन सुपरफास्ट वैशाली अब एक्सप्रेस बन गई है, अब इस ट्रेन में सुपरफास्ट का चार्ज नहीं लगेगा। दो अक्टूबर से ललितग्राम (सुपौल) तक मार्ग विस्तार के बाद सात दिसंबर से इस ट्रेन का नंबर भी बदल गया है। 12553/12554 नंबर से चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस का नंबर अब 15565/15566 हो गया है। जानकारों का कहना है कि 15565/15566 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस की निगरानी पूर्व मध्य रेलवे के पास चली गई है। रेलवे बोर्ड अब इस ट्रेन की निगरानी नहीं करेगा।

सुपरफास्ट से हटते ही किराए में हुई कमी

रेलवे बोर्ड की निगरानी हटते ही यह ट्रेन सुपरफास्ट से सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन हो गई है। सुपरफास्ट हटते ही स्लीपर के किराये में 30 रुपये, एसी थर्ड व सेकेंड श्रेणी में 45 रुपये तथा एसी फर्स्ट में 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज कम हो गए हैं। गोरखपुर से नई दिल्ली तक वैशाली के स्लीपर क्लास में 420, एसी थर्ड में 1135, एसी टू में 1615 व एसी फर्स्ट में 2700 रुपये किराया लग रहा है। जबकि, गोरखधाम में नई दिल्ली के लिए स्लीपर क्लास में 450, एसी थर्ड में 1180, एसी टू में 1665 व एसी फर्स्ट में 2780 रुपये किराया लग रहा है।

वर्ष 1973 में समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिए शुरू हुई थी

वैशाली एक्सप्रेस का गोरखपुर से छूटने का समय भी पांच मिनट बढ़ गया है। शाम 04:55 की जगह 05:00 बजे से रवाना हो रही है। हालांकि, नई दिल्ली पहुंचने में 13:30 घंटे का समय ले रही है। जबकि, गोरखधाम 12:55 घंटे, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 13:05 घंटे तथा सप्तक्रांति एक्सप्रेस 12:55 घंटे का समय ले रही हैं। वर्ष 1973 में तत्कालीन रेलमंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र ने इसे जयंती जनता एक्सप्रेस के रूप में इस ट्रेन को समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिए शुरू कराया था।

1975 में इसका नाम बदलकर 'वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस' हुआ

1975 में इसका नाम बदलकर 'वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस' कर दिया गया और फिर यह मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक चलने लगी। बाद में यह ट्रेन बरौनी तक चलने लगी। 5 मार्च 2019 को इस ट्रेन का मार्ग विस्तार सहरसा तक किया गया। दो अक्टूबर 2025 से ललितग्राम कर दिया गया है। एक दौर में यह ट्रेन NER की VIP ट्रेन हुआ करती थी और इससे दिल्ली जाने वाले अपनी शान समझते थे।

Published on:

11 Dec 2025 01:55 pm

