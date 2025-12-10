10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सफेद इनोवा, 8 प्राइवेट गनर, फर्जी प्रोटोकॉल…पूर्वांचल में बिहार निवासी फर्जी IAS ने की करोड़ों की जालसाजी

गोरखपुर पुलिस को बीती रात बड़ी सफलता मिली, गुलहरिया थानाक्षेत्र में थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर एक फर्जी IAS गिरफ्तार कर लिया है। काफी दिनों से फर्जी IAS द्वारा कई लोगों के साथ करोड़ों की जालसाजी का मामला आ रहा था।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 10, 2025

Up news, gorakhpur police

फोटो सोर्स: पत्रिका, करोड़ों की ठगी करने वाला फर्जी IAS गिरफ्तार

गोरखपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब करोड़ों की जालसाजी कर पुलिस के साथ आंख मिचौली करने वाला एक फर्जी IAS गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नेटवर्क पूर्वांचल के साथ ही बिहार, झारखंड तक फैला था। इसका मुख्य काम सरकारी ठेके, नौकरी की आड़ में ठगी था। मामला तब खुला जब पुलिस के पास ठगी के शिकार एक ठेकेदार पहुंचा और आपबीती बताया।

AI जेनरेटेड फर्जी ठेका पत्र से खुली जालसाजी की पोल

मामला तब खुला जब सरकारी टेंडर का एक AI से बनाया हुआ फर्जी पेपर मिला, जिसे एक ठेकेदार के नाम पर जारी किया हुआ था। यह ठेका 60 लाख रुपए का था। ठेकेदार ने बताया कि उसको ये ठेका IAS अधिकारी ललित की मदद से मिला था, पुलिस की जांच में फिलहाल इस नाम का कोई अधिकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला। पुलिस फिर जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच बिहार चुनाव के समय GRP को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दौरान 7 नवंबर की सुबह करीब प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर वैशाली एक्सप्रेस की चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग की तलाशी में 500-500 के नोटों की गड्डियां मिलीं। यह रकम पूरी 99.9 लाख रुपए थी।

ट्रेन में मिले 99.9 लाख रुपए के बाद से ही चल रही थी तलाश

पुलिस की सख्ती पर पकड़े गए युवक ने बताया कि उसका नाम मुकुंद माधव निवासी रामचरण टोला, मोकामा (पटना) है, उसने कहा कि वह किसी परिचित के कहने पर यह बैग लेकर यात्रा कर रहा था, लेकिन पैसे के बारे में कोईं जानकारी नहीं है। इस जांच में जब खुलासा हुआ तब फर्जी IAS ललित किशोर का नाम सामने आया। ललित ही पैसे बिहार भिजवा रहा था। इसके बाद से ही ललित की तलाश चल रही थी।

मुखबिर की सूचना पर दो साथियों संग दबोचा गया

गोरखपुर पुलिस जब पीछे लगी तब फर्जी IAS ललित किशोर पकड़े जाने से पहले ही फरार हो गया। लखनऊ के आशियाना में उसने अपना नया ठिकाना बनाया। कुछ दिनों बाद ही वह वहां से भी फरार हो गया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, इधर सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि मंगलवार रात फर्जी IAS अधिकारी ललित किशोर अपने एक साथी से मिलने गोरखपुर आया। इनके निर्देश पर इंस्पेक्टर गुलहरिया विजय प्रताप सिंह अपने मातहतों के साथ घेराबंदी करके उसे दबोच लिया, इस दौरान दो अन्य जालसाज भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में जालसाजी के कई मामले दर्ज हुए हैं।

गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था फर्जी IAS

पूछताछ में पुलिस को ललित ने बताया कि वह 8 गनर रखे हुए था। प्राइवेट गनर के साथ वह अक्सर फील्ड में दौरा करने जाता था, वहां थाने में फोन करवाकर प्रोटोकॉल भी लगवा लेता था। इस दौरान वह सफेद इनोवा से होता था। दौरे और निरीक्षण की फोटो साथियों से फेसबुक पर अपलोड कराकर अपना भोकाल और मार्केटिंग भी करता था।

ये भी पढ़ें

‘जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी….’, डिंपल यादव बोलीं- SIR से करीब 80 लाख वोटर्स के नाम हटे!
लखनऊ
dimple yadav alleges in lok sabha said names of about 80 lakh voters removed during sir up politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सफेद इनोवा, 8 प्राइवेट गनर, फर्जी प्रोटोकॉल…पूर्वांचल में बिहार निवासी फर्जी IAS ने की करोड़ों की जालसाजी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी ने किया आगाह…ड्रग्स और मोबाइल से दूर रहें युवा, खोखला कर देगा शरीर और दिमाग

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

जनता दर्शन में देवरिया की शिकायत आने पर भड़के सीएम, कमिश्नर को दिए निर्देश…जिलों में ही कर दिया जाए समस्याओं का निस्तारण

Up news, gorakhpur, cm yogi
गोरखपुर

सुहागरात पर दूल्हा बोला- मैं कुछ कर नहीं सकता, 3 दिन बाद मायके लौटी दुल्हन बोली- ये कभी बाप नहीं बन सकता

groom infidelity gorakhpur bride divorce notice medical report fertility issue
गोरखपुर

गोरखपुर में पांच बदमाशों पर लगा गैंगस्टर…फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों की ठगी, अब होगी संपति कुर्क

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

लॉलीपॉप से जनता कि भलाई नहीं हो सकती, हमारे लिए परमवीर चक्र विजेता महान…विदेशी आक्रांता नहीं : सीएम योगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.