सफेद इनोवा, 8 प्राइवेट गनर, फर्जी प्रोटोकॉल…पूर्वांचल में बिहार निवासी फर्जी IAS ने की करोड़ों की जालसाजी

गोरखपुर पुलिस जब पीछे लगी तब फर्जी IAS ललित किशोर पकड़े जाने से पहले ही फरार हो गया। लखनऊ के आशियाना में उसने अपना नया ठिकाना बनाया। कुछ दिनों बाद ही वह वहां से भी फरार हो गया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, इधर सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि मंगलवार रात फर्जी IAS अधिकारी ललित किशोर अपने एक साथी से मिलने गोरखपुर आया। इनके निर्देश पर इंस्पेक्टर गुलहरिया विजय प्रताप सिंह अपने मातहतों के साथ घेराबंदी करके उसे दबोच लिया, इस दौरान दो अन्य जालसाज भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में जालसाजी के कई मामले दर्ज हुए हैं।