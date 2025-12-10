10 दिसंबर 2025,

बुधवार

लखनऊ

‘जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी….’, डिंपल यादव बोलीं- SIR से करीब 80 लाख वोटर्स के नाम हटे!

UP Politics: सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SIR से करीब 80 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। जिससे जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 10, 2025

dimple yadav alleges in lok sabha said names of about 80 lakh voters removed during sir up politics

डिंपल यादव बोलीं- SIR से करीब 80 लाख वोटर्स के नाम हटे! फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद डिंपल यादव ने यूपी में SIR को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

'करीब 80 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे'

डिंपल यादव ने सवाल उठाया कि जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी जाएगी, तो जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कैसे करेगी? डिंपल यादव ने SIR प्रक्रिया को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे नागरिकता कानून से जोड़कर लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में SIR लागू करने के दौरान करीब 80 लाख मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटा दिए गए, जिससे चुनावी संतुलन बदल गया।

'मतदान में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए'

डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग कर रही है। साथ ही विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव ने चुनाव आयोग से मांग की कि मतदान में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वे अधिकारी हों या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों। इसके साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की।

'चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता ही लोकतंत्र की नींव'

डिंपल यादव ने जनता से भी अपील की कि वे अपने मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता ही लोकतंत्र की नींव है। इसे सुरक्षित रखना सरकार तथा चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है।

अखिलेश यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप

इससे पहले मंगलवार को सपा नेता अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, "उत्तर प्रदेश में अब तक 10 BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक BLO's के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।"

