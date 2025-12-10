‘जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी….’, डिंपल यादव बोलीं- SIR से करीब 80 लाख वोटर्स के नाम हटे!

डिंपल यादव ने सवाल उठाया कि जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी जाएगी, तो जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कैसे करेगी? डिंपल यादव ने SIR प्रक्रिया को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे नागरिकता कानून से जोड़कर लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में SIR लागू करने के दौरान करीब 80 लाख मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटा दिए गए, जिससे चुनावी संतुलन बदल गया।