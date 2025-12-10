UP: कभी भी हो सकती है BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा! क्यों आगे चल रहा ये बड़ा नाम; समझें सियासी गणित

UP: कभी भी हो सकती है BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। (Photo- Patrika)
UP BJP State President Update: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया अचानक तेज हो गई है। ऐसा अनुमान है कि 14 दिसंबर से शुरू होने वाले खरमास से पहले ही BJP अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकती है।
पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी वजह से पार्टी के अंदर तेजी से नए समीकरण बन रहे हैं। BJP सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री और बदायूं के मूल निवासी राज्यसभा सांसद बनवारी लाल वर्मा, जिन्हें B.L. वर्मा के नाम से जाना जाता है उनका नाम आगे चल रहा है। वर्तमान में यूपी BJP के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। अगर अंतिम समय में पार्टी कोई बड़ा या अप्रत्याशित बदलाव नहीं करती, तो B.L वर्मा की दावेदारी को सबसे मजबूत माना जा रहा है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ उनका इंडिया गठबंधन दलित और पिछड़े वोटरों को साधने में पूरी ताकत झोंक रहा है। अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फार्मूले का जवाब देने के लिए BJP भी रणनीतिक रूप से सक्रिय हो गई है। इसी प्रक्रिया में यह संभावना जताई जा रही है कि पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष OBC समुदाय से किसी प्रभावशाली चेहरे को बना सकती है। इसी संदर्भ में BL वर्मा का नाम सबसे उपयुक्त माना जा रहा है, जो OBC वर्ग के लोध समुदाय से आते हैं।
लोध-राजपूत समाज में BL वर्मा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही समुदाय BJP के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी आधार रहा है, जिनके सानिध्य में ही BL वर्मा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। लोध-राजपूत बहुल क्षेत्रों में BL वर्मा का बढ़ता प्रभाव उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में काम करते हुए वे BJP के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह के करीबी नेताओं में शामिल हुए। माना जाता है कि बीएल वर्मा संगठन और सत्ता के बीच तालमेल बैठाने की कला में दक्ष हैं, यही कारण है कि उन्हें बड़ी भूमिका की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है।
राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार बीएल वर्मा का जन्म वर्ष 1961 में बदायूं जिले के उझानी में हुआ था। उनके पिता का नाम पन्ना लाल वर्मा और माता का नाम भाग्यवती देवी है। 27 मई 1975 को उनका विवाह शांति देवी वर्मा से हुआ और उनके 2 बच्चे हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बीएल वर्मा ने बनारस स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से M.A. की डिग्री प्राप्त की है।
