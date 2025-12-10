UP: कभी भी हो सकती है BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा! क्यों आगे चल रहा ये बड़ा नाम; समझें सियासी गणित

लोध-राजपूत समाज में BL वर्मा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही समुदाय BJP के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी आधार रहा है, जिनके सानिध्य में ही BL वर्मा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। लोध-राजपूत बहुल क्षेत्रों में BL वर्मा का बढ़ता प्रभाव उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में काम करते हुए वे BJP के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह के करीबी नेताओं में शामिल हुए। माना जाता है कि बीएल वर्मा संगठन और सत्ता के बीच तालमेल बैठाने की कला में दक्ष हैं, यही कारण है कि उन्हें बड़ी भूमिका की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है।