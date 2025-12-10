Love, Betrayal and Murder: रत्ना से मिलने के बाद टूट गया था हर रिश्ता, लखनऊ इंजीनियर हत्याकांड में परिवार के बड़े खुलासे

हत्या की सूचना मिलते ही परिवार ने लखनऊ में ही सूर्य प्रताप का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद से गांव का माहौल पूरी तरह शोक में डूबा हुआ है। सूर्य प्रताप का पैतृक घर बंद पड़ा है और दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। रिश्तेदार और पट्टीदार भी लखनऊ रवाना हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि बीते कई वर्षों से सूर्य प्रताप ने गांव आना-जाना लगभग बंद कर दिया था। पड़ोसियों के मुताबिक, पहले जो युवक हर त्योहार पर घर आता था, वह बीते चार-पांच साल से गांव की राह ही भूल गया था।