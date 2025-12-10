डर, दर्द और गुस्से में टूटा घर… बेटियों के सामने इंजीनियर की खौफनाक हत्या की लिव-इन पार्टनर ने खोला राज, चौंकाने वाले खुलासे

32 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह पिछले करीब चार वर्षों से हरदोई की रहने वाली 46 वर्षीय रत्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों सलारगंज के शिवम ग्रीन सिटी में स्थित सूर्य के दूसरे मकान में रहते थे। रत्ना की दो बेटियां, जिनकी उम्र लगभग 17 और 15 वर्ष बताई जा रही है, भी उनके साथ उसी घर में रह रही थीं। शुरुआत में रिश्ता सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन समय के साथ इसमें हिंसा, शक और नियंत्रण की कड़वाहट भरती चली गई। रत्ना ने पुलिस को बताया कि सूर्य प्रताप अक्सर उसकी बेटियों पर “गंदी नजर” रखता था और उनके साथ छेड़छाड़ करता था।