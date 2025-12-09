BBD Murder Case: बेटियों पर गंदी नजर पड़ी भारी! बहस के बाद लिव-इन पार्टनर और बेटियों ने रच डाली खूनी साजिश

इंजीनियर बेटियों पर रखता था गलत निगाह , हुई बहस तो काट डाला (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
Live-In Horror in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बीबीडी थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी इलाके में 35 वर्षीय इंजीनियर की कथित तौर पर उसकी 46 वर्षीय लिव-इन पार्टनर और उसकी दो नाबालिग बेटियों ने बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद तीनों मां-बेटियां करीब 10 घंटे तक उसी घर में मृतक के शव के साथ मौजूद रहीं और उसके बाद महिला ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
सोमवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एक महिला का फोन आया। महिला ने कहा- “मैंने अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी है।” इस कबूलनामे के बाद बीबीडी थाने की पुलिस तत्काल ग्रीन सिटी इलाके में स्थित उस मकान पर पहुंची। दरवाजा खोलने पर पुलिस के सामने का दृश्य बेहद भयावह था। फर्श पर खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। जांच के दौरान रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू भी बरामद किया गया, जिस पर खून के ताजे निशान थे। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया कि युवक की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी।
मृतक की पहचान 35 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से देवरिया जिले का रहने वाला था। वह लखनऊ की एक निजी कंपनी में बतौर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यरत था। उसके पिता नरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा पढ़ाई में हमेशा से होशियार था और बेहतर भविष्य की तलाश में लखनऊ आकर नौकरी करने लगा था। करीब एक दशक पहले सूर्य की पहचान 46 वर्षीय महिला से हुई थी, जो उस वक्त अपने मायके के पास बेटियों के साथ रह रही थी। सूर्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। इसी दौरान महिला और सूर्य के बीच नजदीकियां बढ़ीं।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला के पहले पति की मौत करीब 2014 में हो गई थी। उसके बाद वह मानसिक और आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गई थी। धीरे-धीरे महिला और सूर्य के बीच संबंध गहरे होते चले गए। हालांकि दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन विरोध के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। बीते कुछ वर्षों से वे ग्रीन सिटी इलाके के एक किराए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। महिला की दो बेटियां, जिनकी उम्र करीब 17 और 14 वर्ष बताई जा रही है, भी उसी घर में रहती थीं।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसका साथी उसकी बड़ी बेटी पर गलत नजर रख रहा था। महिला का आरोप है कि उसने कई बार मृतक को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। महिला ने यह भी दावा किया कि युवक ने बड़ी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसके कारण घर में आए दिन झगड़े होने लगे। रविवार रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर महिला ने रसोई से चाकू उठा लिया। बाद में उसकी दोनों बेटियों ने भी उसका साथ दिया और तीनों ने मिलकर युवक को जमीन पर गिराकर गला रेत दिया।
घटना के बाद भी मामला और सनसनीखेज हो गया। पुलिस के मुताबिक, हत्या करने के बाद मां और दोनों बेटियां घबराई नहीं, बल्कि घर के दूसरे कमरे में बैठ गईं। करीब 10 घंटे तक वे घर से बाहर नहीं निकलीं। सोमवार सुबह महिला ने खुद हिम्मत जुटाकर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और कहा कि उसने अपने पार्टनर की हत्या कर दी है। यह बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पड़ोसी भी इस घटना को सुनकर सन्न रह गए। लोगों का कहना है कि बाहर से देखने पर यह परिवार सामान्य ही लगता था और किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर इस तरह का तनाव चल रहा था।
मृतक के पिता नरेंद्र सिंह ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने महिला और उसकी दोनों बेटियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला और उसकी बेटियां उनके बेटे को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करती थी। पिता का आरोप है कि उनका बेटा उस मकान का अधिकतर खर्च उठाता था और महिला उस पर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। नरेंद्र सिंह ने इसे “साजिशन हत्या” बताया है।
डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दोनों नाबालिग बेटियों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को कब्जे में ले लिया है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हत्या के वक्त कितने वार किए गए थे। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों की पुष्टि करने में जुटी हुई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की असल वजह क्या थी,बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप या फिर कोई और गहरी साजिश।
