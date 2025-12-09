BBD Murder Case: बेटियों पर गंदी नजर पड़ी भारी! बहस के बाद लिव-इन पार्टनर और बेटियों ने रच डाली खूनी साजिश

सोमवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एक महिला का फोन आया। महिला ने कहा- “मैंने अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी है।” इस कबूलनामे के बाद बीबीडी थाने की पुलिस तत्काल ग्रीन सिटी इलाके में स्थित उस मकान पर पहुंची। दरवाजा खोलने पर पुलिस के सामने का दृश्य बेहद भयावह था। फर्श पर खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। जांच के दौरान रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू भी बरामद किया गया, जिस पर खून के ताजे निशान थे। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया कि युवक की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी।