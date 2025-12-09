UP Crime: लखनऊ के बीबीडी इलाके में सनसनी: लिव-इन पार्टनर ने की इंजीनियर की हत्या

प्यार का भरोसा टूटा, लिव-इन रिश्ते में खून की होली, इंजीनियर की दर्दनाक हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
Live In Relationship : राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र स्थित सलारगंज ग्रीन सिटी कॉलोनी से रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान देवरिया जनपद निवासी 35 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो एक कंपनी में एक्सक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में आरोपी महिला और उसकी एक बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाबालिग बेटी के मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह मूल रूप से देवरिया जिले के निवासी थे और वर्तमान में लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में अपने पिता नरेंद्र सिंह के साथ रहा करते थे। करीब 12 वर्ष पहले सूर्य प्रताप सिंह जानकीपुरम में रहने वाली रत्ना देवी की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। इसी दौरान रत्ना देवी के पति की मृत्यु हो गई। बताया गया कि मृत पति शराब का आदी था। पति की मृत्यु के बाद रत्ना देवी और सूर्य प्रताप के बीच नजदीकियां बढ़ी और कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद रत्ना अपनी दोनों बेटियों जान्हवी (17) और अनुष्का (15) के साथ सूर्य प्रताप के साथ सलारगंज ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहने लगी। करीब 8 वर्षों से यह परिवार लिव-इन रिलेशनशिप के तहत साथ रह रहा था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था।
स्थानीय लोगों और पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, रविवार की शाम दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखा विवाद हुआ था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए मृतक के पिता नरेंद्र सिंह भी रविवार शाम बेटे के घर पहुंचे थे और दोनों को समझाने की कोशिश की थी।
बताया जा रहा है कि देर रात सूर्य प्रताप अपने कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान रत्ना देवी ने कथित तौर पर चाकू से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरी रात शव कमरे में ही पड़ा रहा। सुबह करीब 9 बजे आरोपी महिला ने स्वयं पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बीबीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने कमरे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। बीबीडी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम सिंह के अनुसार, मृतक के पिता नरेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला रत्ना देवी और उसकी एक बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाबालिग बेटी के मामले में विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगर जांच में उसकी संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।
मामले में एक और बड़ा पहलू सामने आया है। मृतक के पिता नरेंद्र सिंह ने बताया कि सलारगंज स्थित मकान सूर्य प्रताप सिंह के नाम पर था। रत्ना देवी लगातार उस पर मकान अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था।
नरेंद्र सिंह के अनुसार रत्ना और उसकी बेटियां पूरी तरह उनके बेटे की कमाई पर निर्भर थी, और अक्सर पैसों को लेकर भी विवाद होता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को यह पता चल गया था कि रत्ना को उनके कुछ निजी संबंधों के बारे में जानकारी हो गई थी, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। पिता का आरोप है कि इसी तनाव के चलते रत्ना ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर बेटे की हत्या की साजिश रची।
घटना के बाद सलारगंज ग्रीन सिटी कॉलोनी में दहशत का माहौल है। पड़ोसियों का कहना है कि बाहरी तौर पर यह परिवार सामान्य लगता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में आए दिन झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार शाम को भी काफी बहस हुई थी और देर रात अचानक सब कुछ शांत हो गया था। सुबह पुलिस और फोरेंसिक टीम के पहुंचते ही लोगों को पूरे मामले की जानकारी हुई।
डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपी महिला ने आपसी विवाद के चलते हत्या करने की बात कबूल की है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं-संपत्ति विवाद, पारिवारिक तनाव और आर्थिक लेन-देन – की गहन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। इस मामले में चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी।
