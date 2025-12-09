UP Crime: लखनऊ के बीबीडी इलाके में सनसनी: लिव-इन पार्टनर ने की इंजीनियर की हत्या

पुलिस के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह मूल रूप से देवरिया जिले के निवासी थे और वर्तमान में लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में अपने पिता नरेंद्र सिंह के साथ रहा करते थे। करीब 12 वर्ष पहले सूर्य प्रताप सिंह जानकीपुरम में रहने वाली रत्ना देवी की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। इसी दौरान रत्ना देवी के पति की मृत्यु हो गई। बताया गया कि मृत पति शराब का आदी था। पति की मृत्यु के बाद रत्ना देवी और सूर्य प्रताप के बीच नजदीकियां बढ़ी और कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद रत्ना अपनी दोनों बेटियों जान्हवी (17) और अनुष्का (15) के साथ सूर्य प्रताप के साथ सलारगंज ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहने लगी। करीब 8 वर्षों से यह परिवार लिव-इन रिलेशनशिप के तहत साथ रह रहा था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था।