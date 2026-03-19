IPS Krishna Anshika Wedding: शादी से पहले IPS कपल का धार्मिक अनुष्ठान: अमावस्या पर पाहाल, लोदीपुर में हवन-यज्ञ

गौरतलब है कि कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी 29 मार्च को होने जा रही है। शादी से पहले इस तरह के धार्मिक आयोजन ने उनके रिश्ते को और अधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है। यह आयोजन न केवल उनके परिवारों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और परिजन उपस्थित रहे। सभी ने इस आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने नवदंपति के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।