UP में 3 IAS अफसरों का तबादला, कई अहम विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं



प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईएएस अधिकारी लक्ष्मी एन को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। यह परिषद राज्य के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र ब्रज क्षेत्र के विकास और संरक्षण के लिए कार्य करती है। लक्ष्मी एन को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।