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UP में 3 IAS अफसरों का तबादला, कई अहम विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

UP Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। लक्ष्मी एन, सूरज पटेल और संतोष कुमार को नई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 19, 2026

IAS अफसरों के तबादले, नई जिम्मेदारियां तय (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

IAS अफसरों के तबादले, नई जिम्मेदारियां तय (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Transfers 3 IAS Officers: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों के माध्यम से सरकार ने विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों में नई ऊर्जा और कार्यकुशलता लाने का प्रयास किया है। जारी आदेश के अनुसार लक्ष्मी एन, सूरज पटेल और संतोष कुमार को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईएएस अधिकारी लक्ष्मी एन को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। यह परिषद राज्य के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र ब्रज क्षेत्र के विकास और संरक्षण के लिए कार्य करती है। लक्ष्मी एन को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।

वहीं, सूरज पटेल को सहारनपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष (Vice Chairman) बनाया गया है। सहारनपुर शहर तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में से एक है, जहां योजनाबद्ध विकास और बेहतर शहरी प्रबंधन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। सूरज पटेल को इस पद पर नियुक्त कर सरकार ने शहर के विकास कार्यों को गति देने की मंशा जाहिर की है। उनके सामने अवैध निर्माण पर नियंत्रण, बुनियादी ढांचे का विस्तार, और नागरिक सुविधाओं में सुधार जैसी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता से इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

इसके अलावा, संतोष कुमार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निगम राज्य में विभिन्न विभागों के लिए आउटसोर्सिंग सेवाओं का प्रबंधन करता है और इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति और संचालन शामिल होता है। संतोष कुमार के पास प्रशासनिक अनुभव का अच्छा खासा दायरा है, जिससे वे इस निगम के कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनके कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है।

सरकार द्वारा किए गए ये तबादले प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसे फेरबदल का उद्देश्य कार्यप्रणाली में सुधार लाना, नई सोच को बढ़ावा देना और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करना होता है। इन नियुक्तियों से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और प्रशासनिक तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए गंभीर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद में लक्ष्मी एन की नियुक्ति से धार्मिक पर्यटन को नई गति मिल सकती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। वहीं, सहारनपुर विकास प्राधिकरण में सूरज पटेल की तैनाती से शहर के मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। संतोष कुमार की नई भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बेहतर बनाना आज के प्रशासनिक ढांचे की एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में समय-समय पर इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं, जिससे शासन व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जा सके और अधिकारियों की क्षमताओं का सही उपयोग हो सके। इन तीनों अधिकारियों के अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि वे अपनी नई जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देंगे।

कुल मिलाकर, यह तबादला आदेश न केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा है, बल्कि राज्य में विकास की रफ्तार को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। आने वाले समय में इन नियुक्तियों के परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकते हैं, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त होंगी।

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Published on:

19 Mar 2026 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP में 3 IAS अफसरों का तबादला, कई अहम विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

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