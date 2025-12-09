पति की कब्र से उठी न्याय की पुकार, पत्नी की आंखों से बहा सच, इंसाफ की उम्मीद जगी

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और हर कोई सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि अगर मौत सामान्य थी तो शव को दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि इसमें कोई साजिश या अपराध सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता किरण ने बताया कि उसे आज भी शक है कि उसके पति की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसका कहना है कि संपत्ति विवाद के कारण ही इस साजिश को अंजाम दिया गया होगा और उसके पति की हत्या की गई होगी। उसने प्रशासन से मांग की है कि उसे और उसके बच्चों को न्याय दिलाया जाए और जो भी दोषी हो, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाए।