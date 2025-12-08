SIR प्रक्रिया के बीच डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले- बाहर किए जाएंगे घुसपैठिए, मिलेगी कड़ी सजा

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि जहां तक ​​विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों की बात है, आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं कि उनकी क्या शिकायतें हैं। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 65 लाख गलत नामों को मतदाता सूची से हटाया गया था। गलत तरीके से नाम हटाने या जोड़ने संबंधी कोई शिकायत बिहार में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के जरिए अवैध तरीके से रहने वाले लोगों, मतदाता सूची में दोहरे नाम और मृत लोगों के नाम को हटाया जाएगा।