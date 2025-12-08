‘BJP इंडिगो एयरलाइंस के सामने झुक गई’, अखिलेश यादव बोले- भाजपा राष्ट्र-विवादित पार्टी, पहलगाम और महाकुंभ….

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, '' BJP राष्ट्रवादी पार्टी के साथ-साथ राष्ट्र-विवादित पार्टी भी है, जहां विवाद करना हो इनके लोग सबसे आगे रहते हैं। BJP केवल जनता को बेवकूफ बनाकर राज करना चाहती है, जनता की समस्या दूर नहीं हो रही है। जब भी देश में कुछ होता है कि एयरलाइंस के टिकट का दाम बढ़ जाता है, इनको रोकने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं करती है। सबको याद है कि प्रयागराज में जब महाकुम्भ लगा था तो लोगों को कितने रुपए में टिकट खरीदनी पड़ी थी, इसके साथ ही पहलगाम के समय भी कितनी महंगी टिकट थी।''