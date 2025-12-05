In Video: जूता उताकर मुंह पर मारा…लड़कियों ने लात-घूंसे थप्पड़ सब बरसाए; बोली- 300 में….

जूता उताकर मुंह पर मारा...लड़कियों ने लात-घूंसे थप्पड़ सब बरसाए। फोटो सोर्स-X (@mehra_harshul)
Crime News Viral Video: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। कोचिंग क्लास जा रही लड़कियों के ग्रुप का एक आदमी ने पीछा किया। जिसके बाद लड़कियों ने परेशान करने वाले बदमाश को जमकर सबक सिखाया।
लड़कियों ने मार्केट में बदमाश की पिटाई कर दी। मामले की अभी जांच चल रही है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि लड़कियां अपने स्टॉकर का सामना करती हैं। उसे जमकर पीट रही हैं। वीडियो में आदमी अपना चेहरा हाथों से छिपाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि भीड़ खड़ी होकर यह नजारा देख रही है।
इसके बाद एक लड़की आदमी को धक्का देकर उसके सिर पर हमला करती हुई नजर आ रही है। लड़कियों ने बदमाश को लात भी मारी और चप्पलों से सिर पर मारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है। ऐसे में लड़कियां '300 में…' के आगे क्या कह रही हैं इसे सुन पाना स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाश 15 दिनों से लड़कियों को परेशान कर रहा था और उनकी तरफ गंदे इशारे कर रहा था। शुरू में, स्टूडेंट्स ने उसकी गंदी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन वह बदतमीजी करता रहा। सोमवार को, जब उस आदमी ने उन्हें फिर से परेशान किया, तो स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया और जमकर पिटाई कर दी।
न्यूज आउटलेट के मुताबिक, सदर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मनीष कुमार पांडे ने कहा कि उन्हें वायरल वीडियो के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महोबा
उत्तर प्रदेश
