In Video: जूता उताकर मुंह पर मारा…लड़कियों ने लात-घूंसे थप्पड़ सब बरसाए; बोली- 300 में….

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है। ऐसे में लड़कियां '300 में…' के आगे क्या कह रही हैं इसे सुन पाना स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाश 15 दिनों से लड़कियों को परेशान कर रहा था और उनकी तरफ गंदे इशारे कर रहा था। शुरू में, स्टूडेंट्स ने उसकी गंदी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन वह बदतमीजी करता रहा। सोमवार को, जब उस आदमी ने उन्हें फिर से परेशान किया, तो स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया और जमकर पिटाई कर दी।