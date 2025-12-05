5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

महोबा

In Video: जूता उताकर मुंह पर मारा…लड़कियों ने लात-घूंसे थप्पड़ सब बरसाए; बोली- 300 में….

Crime News Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें लड़कियां एक शख्स को जमकर पीटती हुई नजर आ रही हैं। देखें पूरा वीडियो ।

महोबा

Harshul Mehra

Dec 05, 2025

miscreant molested girls publicly beaten up watch viral video going on social media mahoba

जूता उताकर मुंह पर मारा...लड़कियों ने लात-घूंसे थप्पड़ सब बरसाए। फोटो सोर्स-X (@mehra_harshul)

Crime News Viral Video: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। कोचिंग क्लास जा रही लड़कियों के ग्रुप का एक आदमी ने पीछा किया। जिसके बाद लड़कियों ने परेशान करने वाले बदमाश को जमकर सबक सिखाया।

महोबा में लड़कियों ने सिखाया बदमाश को सबक

लड़कियों ने मार्केट में बदमाश की पिटाई कर दी। मामले की अभी जांच चल रही है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि लड़कियां अपने स्टॉकर का सामना करती हैं। उसे जमकर पीट रही हैं। वीडियो में आदमी अपना चेहरा हाथों से छिपाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि भीड़ खड़ी होकर यह नजारा देख रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इसके बाद एक लड़की आदमी को धक्का देकर उसके सिर पर हमला करती हुई नजर आ रही है। लड़कियों ने बदमाश को लात भी मारी और चप्पलों से सिर पर मारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

लड़कियों की तरफ कर रहा था बदमाश गंदे इशारे

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है। ऐसे में लड़कियां '300 में…' के आगे क्या कह रही हैं इसे सुन पाना स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाश 15 दिनों से लड़कियों को परेशान कर रहा था और उनकी तरफ गंदे इशारे कर रहा था। शुरू में, स्टूडेंट्स ने उसकी गंदी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन वह बदतमीजी करता रहा। सोमवार को, जब उस आदमी ने उन्हें फिर से परेशान किया, तो स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया और जमकर पिटाई कर दी।

मामले में शिकायत दर्ज नहीं

न्यूज आउटलेट के मुताबिक, सदर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मनीष कुमार पांडे ने कहा कि उन्हें वायरल वीडियो के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

05 Dec 2025 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / In Video: जूता उताकर मुंह पर मारा…लड़कियों ने लात-घूंसे थप्पड़ सब बरसाए; बोली- 300 में….

