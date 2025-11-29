Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महोबा

एसआईआर में बड़ी कार्रवाई: लापरवाही पर 27 पंचायत सहायकों की नौकरी गई

महोबा में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बूथों से अनुपस्थित पाए गए 27 पंचायत सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मचा है।P

2 min read
Google source verification

महोबा

image

Mahendra Tiwari

Nov 29, 2025

SIR फॉर्म भरते सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट

SIR फॉर्म भरते सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट

महोबा जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) काम में लापरवाही भारी पड़ने लगी है। बूथों पर अनुपस्थित रहने और काम में रुचि न दिखाने पर डीपीआरओ ने 27 पंचायत सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

महोबा जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को तेज़ी देने के लिए प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है। लेकिन कई पंचायत सहायकों की उदासीनता अब बड़ी कार्रवाई में बदल गई है। एसआईआर के दौरान बीएलओ को सहयोग देने के लिए पंचायत सहायकों, ग्राम सचिवों, कोटेदारों, ग्राम प्रधानों और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इनके ऊपर एसडीएम और तहसीलदार की निगरानी भी तय की गई थी। ताकि मतदाता सूचियों का काम समय पर पूरा हो सके। इसके बावजूद जिले का केवल 50 फीसदी डेटा ही ऑनलाइन हो पाया।

बूथों से गायब मिले, तो गई नौकरी

डीपीआरओ चंद्रकिशोर वर्मा की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन मीटिंग में सीडीओ बलराम कुमार ने सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और पंचायत सचिवों को साफ निर्देश दिए कि एसआईआर काम में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद पंचायत सहायकों की उपस्थिति की जांच कराई गई। जिसमें जिलेभर के 27 पंचायत सहायक बूथों से गायब मिले। कबरई और जैतपुर ब्लॉक से छह-छह, चरखारी से चार और पनवाड़ी ब्लॉक से 11 पंचायत सहायकों को काम से अनुपस्थित पाया गया। डीपीआरओ ने सभी संबंधित एडीओ पंचायत को निर्देश दिए कि तीन दिनों के भीतर इन पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर से भेजा जाए।

इन ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक की सेवा समाप्त करने के निर्देश

जिन ग्राम पंचायतों में कार्रवाई की गई उनमें कबरई ब्लॉक की ढिकवाहा, डिगरिया, कबरई देहात, सिचौरा, सिजहरी और श्रीनगर शामिल हैं। इसी तरह चरखारी की अक्ठौंहा, कुड़ार, बमरारा और गौरहारी, जबकि जैतपुर की गुढ़ा, जैलवारा, कमालपुरा, बिहार, थुरट और सलैयामाफ के पंचायत सहायक भी कार्रवाई की जद में आए हैं। पनवाड़ी ब्लॉक की अमानपुरा, विजयपुर, पनवाड़ी, नकरा, कोहनिया, किल्हौआ, काशीपुरा, तेईया, चौका, सौरा और बम्हौरीकुर्मिन भी सूची में शामिल हैं। प्रशासन साफ कर चुका है कि अब एसआईआर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / एसआईआर में बड़ी कार्रवाई: लापरवाही पर 27 पंचायत सहायकों की नौकरी गई

बड़ी खबरें

View All

महोबा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

3 सगी बहनों की लाश मिलने से फैली सनसनी! तड़प-तड़प कर हुई मौत; जानें पूरा मामला

crime scene
महोबा

श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी; UP के इस जिले से शुरू हुई मथुरा-वृंदावन के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा, जानें समय और रूट

Mahoba News
महोबा

मुझे शिवम के साथ रहना है… ‘बीच में आए तो 55 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दूंगी’, पत्नी ने पति को दी धमकी

महोबा

UP: आमने सामने आई कार और बाइक में जोरदार टक्कर, पांच लोगों की मौत, सीएम ने लिया संज्ञान

accident
महोबा

Mahoba News : कोल्डड्रिंक को लेकर झगड़ा… पहले पति ने की आत्महत्या फिर पत्नी ने भी दे दी जान, मार्च में की थी लव मैरिज

महोबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.