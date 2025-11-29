एसआईआर में बड़ी कार्रवाई: लापरवाही पर 27 पंचायत सहायकों की नौकरी गई

डीपीआरओ चंद्रकिशोर वर्मा की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन मीटिंग में सीडीओ बलराम कुमार ने सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और पंचायत सचिवों को साफ निर्देश दिए कि एसआईआर काम में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद पंचायत सहायकों की उपस्थिति की जांच कराई गई। जिसमें जिलेभर के 27 पंचायत सहायक बूथों से गायब मिले। कबरई और जैतपुर ब्लॉक से छह-छह, चरखारी से चार और पनवाड़ी ब्लॉक से 11 पंचायत सहायकों को काम से अनुपस्थित पाया गया। डीपीआरओ ने सभी संबंधित एडीओ पंचायत को निर्देश दिए कि तीन दिनों के भीतर इन पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर से भेजा जाए।