Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महोबा

3 सगी बहनों की लाश मिलने से फैली सनसनी! तड़प-तड़प कर हुई मौत; जानें पूरा मामला

UP News: 3 सगी बहनों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महोबा के पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह का कहना है कि सोमवार को 112 पर मामले की सूचना मिली थी।

2 min read
Google source verification

महोबा

image

Harshul Mehra

Nov 11, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 3 नाबालिग बहनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों के शव अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव के एक पुराने कुएं से मिले।

कुएं में गिरने से तीन बच्चियों की मौत

घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महोबा के पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह का मामले को लेकर कहना है कि सोमवार को 112 पर एक सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि गांव आरी थाना अजनर में एक बच्ची ने कहा कि वह अपनी 3 बहनों के साथ खेल रही थी। उन्हीं खेतों में एक कुआं भी है। जिसमें 2 फुट की गहराई तक पानी भी भरा है। कुएं की गहराई 15 फीट के आसपास है। तीनों बच्चियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई।

कुएं के पास बच्चियों की चप्पलें दिखी

प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि इससे पहले 5 थानों की पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान चलाया। तथ्य सामने आने के बाद कुएं से सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरी गांव निवासी रम्मू की 3 बेटियां घर के पास खेल रही थीं। जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटीं, तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान गांव वालों को पास के खेत में बने एक पुराने कुएं के पास बच्चियों की चप्पलें दिखाई दी।

बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद तीनों बच्चियों के शव कुएं से निकाले गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस की माने तो शुरूआती जांच में हादसे का ही मामला लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों बहनें खेलते-खेलते कुएं के पास पहुंचीं और फिसलकर एक-एक कर कुएं में गिर गईं। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी।

ये भी पढ़ें

मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है, शादी में पहुंचे आजम खान का सियासी तंज!
मेरठ
azam khan attended wedding made big statement said could be conspiracy to assassinate me

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / 3 सगी बहनों की लाश मिलने से फैली सनसनी! तड़प-तड़प कर हुई मौत; जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

महोबा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी; UP के इस जिले से शुरू हुई मथुरा-वृंदावन के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा, जानें समय और रूट

Mahoba News
महोबा

मुझे शिवम के साथ रहना है… ‘बीच में आए तो 55 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दूंगी’, पत्नी ने पति को दी धमकी

महोबा

UP: आमने सामने आई कार और बाइक में जोरदार टक्कर, पांच लोगों की मौत, सीएम ने लिया संज्ञान

accident
महोबा

Mahoba News : कोल्डड्रिंक को लेकर झगड़ा… पहले पति ने की आत्महत्या फिर पत्नी ने भी दे दी जान, मार्च में की थी लव मैरिज

महोबा

इन जिलों में ई-लॉटरी माध्यम से मिलेगी शराब की दूकान, जाने क्या होगी पूरी प्रक्रिया ?   

Liquor Shop License
महोबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.