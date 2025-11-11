3 सगी बहनों की लाश मिलने से फैली सनसनी! तड़प-तड़प कर हुई मौत; जानें पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
UP News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 3 नाबालिग बहनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों के शव अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव के एक पुराने कुएं से मिले।
घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महोबा के पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह का मामले को लेकर कहना है कि सोमवार को 112 पर एक सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि गांव आरी थाना अजनर में एक बच्ची ने कहा कि वह अपनी 3 बहनों के साथ खेल रही थी। उन्हीं खेतों में एक कुआं भी है। जिसमें 2 फुट की गहराई तक पानी भी भरा है। कुएं की गहराई 15 फीट के आसपास है। तीनों बच्चियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई।
प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि इससे पहले 5 थानों की पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान चलाया। तथ्य सामने आने के बाद कुएं से सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरी गांव निवासी रम्मू की 3 बेटियां घर के पास खेल रही थीं। जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटीं, तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान गांव वालों को पास के खेत में बने एक पुराने कुएं के पास बच्चियों की चप्पलें दिखाई दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद तीनों बच्चियों के शव कुएं से निकाले गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस की माने तो शुरूआती जांच में हादसे का ही मामला लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों बहनें खेलते-खेलते कुएं के पास पहुंचीं और फिसलकर एक-एक कर कुएं में गिर गईं। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी।
