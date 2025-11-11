3 सगी बहनों की लाश मिलने से फैली सनसनी! तड़प-तड़प कर हुई मौत; जानें पूरा मामला

घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महोबा के पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह का मामले को लेकर कहना है कि सोमवार को 112 पर एक सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि गांव आरी थाना अजनर में एक बच्ची ने कहा कि वह अपनी 3 बहनों के साथ खेल रही थी। उन्हीं खेतों में एक कुआं भी है। जिसमें 2 फुट की गहराई तक पानी भी भरा है। कुएं की गहराई 15 फीट के आसपास है। तीनों बच्चियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई।