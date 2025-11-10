मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है, शादी में पहुंचे आजम खान का सियासी तंज!

आजम खान ने कहा- मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है। Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश हो सकती है।
दरअसल, आजम खान ने रविवार रात करीब 8:00 बजे परीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव निवासी अपने परिचित खालिद की पुत्री साबिया की शादी समारोह में गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, '' घृणा का माहौल है। ऐसे में हमें फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। जब तक लिखित में कोई पत्र नहीं मिलता तब तक कोई भी सुरक्षा नहीं लूंगा। मेरी हत्या की साजिश भी रची हो सकती है।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा, '' हर कदम पर बड़ी एहतियात की जरूरत हमें है। कभी-कभी हिमायत भी बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है। ऐसी हिमायत जिसका हमारा मुखालिफ (विरोधी) इंतजार कर रहा हो।''
बता दें कि आजम खान हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात रही। आजम और अखिलेश की मुलाकात तनातनी की अटकलों के बीच हुई। इससे पहले 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर गए थे। यहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की थी।
ठीक 1 महीने के बाद यानी 7 नवंबर को आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। आजम और अब्दुल्ला दोनों ने अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। गुरुवार को ही दोनों लखनऊ आए थे। यहां वह होटल में रुके। इससे पहले आजम खान ने गुरुवार को ही माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद थे।
