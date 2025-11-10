मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है, शादी में पहुंचे आजम खान का सियासी तंज!

ठीक 1 महीने के बाद यानी 7 नवंबर को आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। आजम और अब्दुल्ला दोनों ने अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। गुरुवार को ही दोनों लखनऊ आए थे। यहां वह होटल में रुके। इससे पहले आजम खान ने गुरुवार को ही माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद थे।