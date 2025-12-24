मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पहले टीम को हड़काया फिर कैमरे से मुंह छिपाता दिखा

मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार | Photo Video Grab
Inspector arrested taking 4 lakh bribe Meerut: मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में हापुड़ में तैनात है। आरोप है कि वह एक युवक को लगातार परेशान कर रहा था और मामले को निपटाने के लिए उससे 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था।
जैसे ही एंटी करप्शन टीम ने इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, उसने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। टीम को हड़काते हुए आरोपी इंस्पेक्टर ने मामला ‘सेटल’ करने की बात कही, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने उसकी एक नहीं सुनी और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंस्पेक्टर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पहले हाथ से अपना मुंह छिपाता नजर आता है। कुछ देर बाद वह हाथ हटा लेता है और फिर भी रौबदार अंदाज़ में चलते हुए दिखाई देता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस महकमे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
एंटी करप्शन टीम आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कंकरखेड़ा थाने लेकर पहुंची, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं यह रिश्वतखोरी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है और इससे पहले भी उसने इस तरह की अवैध वसूली की है या नहीं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित युवक लगातार प्रताड़ना से परेशान था। इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार उस पर दबाव बनाकर 4 लाख रुपये की मांग कर रहा था। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। पीड़ित को केमिकल लगे 4 लाख रुपये दिए गए और इंस्पेक्टर के बताए स्थान रोहटा रोड स्थित संगम टावर के पास भेजा गया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने रुपये लिए, टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे मौके पर ही पकड़ लिया।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग