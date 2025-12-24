मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पहले टीम को हड़काया फिर कैमरे से मुंह छिपाता दिखा

Inspector arrested taking 4 lakh bribe Meerut: मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में हापुड़ में तैनात है। आरोप है कि वह एक युवक को लगातार परेशान कर रहा था और मामले को निपटाने के लिए उससे 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था।