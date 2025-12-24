24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पहले टीम को हड़काया फिर कैमरे से मुंह छिपाता दिखा

Meerut News: मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पहले वह टीम को हड़काता दिखा, फिर कैमरे से मुंह छिपाता नजर आया। आरोपी से कंकरखेड़ा थाने में पूछताछ जारी है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Dec 24, 2025

meerut inspector arrested taking 4 lakh bribe anti corruption video

मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार | Photo Video Grab

Inspector arrested taking 4 lakh bribe Meerut: मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में हापुड़ में तैनात है। आरोप है कि वह एक युवक को लगातार परेशान कर रहा था और मामले को निपटाने के लिए उससे 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था।

एंटी करप्शन टीम के सामने दिखी हेकड़ी

जैसे ही एंटी करप्शन टीम ने इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, उसने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। टीम को हड़काते हुए आरोपी इंस्पेक्टर ने मामला ‘सेटल’ करने की बात कही, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने उसकी एक नहीं सुनी और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया।

VIDEO में कैद हुई शर्मिंदगी की तस्वीर

गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंस्पेक्टर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पहले हाथ से अपना मुंह छिपाता नजर आता है। कुछ देर बाद वह हाथ हटा लेता है और फिर भी रौबदार अंदाज़ में चलते हुए दिखाई देता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस महकमे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

कंकरखेड़ा थाने में पूछताछ जारी

एंटी करप्शन टीम आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कंकरखेड़ा थाने लेकर पहुंची, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं यह रिश्वतखोरी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है और इससे पहले भी उसने इस तरह की अवैध वसूली की है या नहीं।

पीड़ित की शिकायत पर हुआ खुलासा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित युवक लगातार प्रताड़ना से परेशान था। इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार उस पर दबाव बनाकर 4 लाख रुपये की मांग कर रहा था। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

केमिकल लगे नोटों से बिछाया गया जाल

शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। पीड़ित को केमिकल लगे 4 लाख रुपये दिए गए और इंस्पेक्टर के बताए स्थान रोहटा रोड स्थित संगम टावर के पास भेजा गया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने रुपये लिए, टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पहले टीम को हड़काया फिर कैमरे से मुंह छिपाता दिखा

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल, CCTV फुटेज लीक होने से सुरक्षा पर सवाल, मच गया बवाल

namo bharat rapid rail obscene video viral meerut delhi cctv privacy issue
मेरठ

नमो भारत में मर्यादा तार-तार! चलती ट्रेन में कपल करने लगे अश्लील काम, वीडियो हुआ वायरल

namo bharat Train
मेरठ

मेरठ में तेज धमाके के साथ उड़ी मकान की छत! चार अन्य मकानों में आई दरार

Meerut blast
मेरठ

सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में पेश किया गया ‘मौत का नीला ड्रम’, ट्रॉली बैग से लेकर सीमेंट तक खुली कत्ल की पूरी साजिश!

saurabh murder case blue drum produced in court meerut news
मेरठ

मॉल के वाशरूम में सिगरेट सुलगाते ही मचा हड़कंप, ‘धुरंधर’ का शो छोड़कर भागे दर्शक

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.