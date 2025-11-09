मां देखती रही और पिता ने रेत डाला बेटी का गला; बोला- एक बार प्रेग्रेंट हो गई थी,कई लड़कों से बात करती थी…

मां देखती रही और पिता ने रेत डाला बेटी का गला। फोटो सोर्स-AI
Crime News: प्रयागराज में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती की उसके ही माता-पिता ने हत्या कर दी, क्योंकि वह लड़कों से बात करती थी।
बताया जा रहा है कि मां ने बेटी सरिता को खाने में नींद की गोलियां दे दीं। जब वह बेसुध हो गई, तो पिता रमेश उसे घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में ले गए। वहीं उसका गला रेतकर पिता ने हत्या कर दी। इस दौरान मां भी मौके पर मौजूद थी। पति को बेटी की हत्या करता देख उसकी मां देखती रही। इसके बाद दोनों आरोपी शव को वहीं छोड़कर घर लौट आए।
सुबह उन्होंने गांव के लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि उनकी बेटी सरिता सुबह साढ़े 5 बजे घर से निकली थी और अब तक लौटी नहीं है। इसके कुछ देर बाद ही ग्रामीणों ने खेत में लड़की का शव देखा और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस मौके पर पहुंची तो माता-पिता रोने का नाटक करने लगे। शुरुआत में पुलिस को उनकी कहानी पर शक नहीं हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद जांच का रुख बदल गया। शक के आधार पर पुलिस ने 7 नवंबर को लड़की के पिता को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। यह वारदात 5 नवंबर को घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव में हुई थी।
आरोपी पिता रमेश ने जुर्म कबूल करते हुए कहा,'' कई लड़कों से मेरी बेटी बात करती थी। वह 2 साल पहले प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उस दौरान उसका गर्भपात कराया गया था। उसे बहुत समझाया, मारा-पीटा लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उसे मारने का फैसला मैंने किया। इसमें मैंने मेरी पत्नी को भी शामिल किया। बेटी के खाने में पत्नी ने नींद की गोलियां मिलाईं। इसके बाद खेत में ले जाकर मैंने चाकू से बेटी का गला रेत दिया।''
मामले को लेकर DCP यमुनापार विवेकचंद्र यादव का कहना है कि हत्या का खुलासा हो गया है। आरोपी पिता ने जुर्म कबूल कर लिया है। मामले में उसकी पत्नी की भूमिका भी सामने आई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
