मां देखती रही और पिता ने रेत डाला बेटी का गला; बोला- एक बार प्रेग्रेंट हो गई थी,कई लड़कों से बात करती थी…

आरोपी पिता रमेश ने जुर्म कबूल करते हुए कहा,'' कई लड़कों से मेरी बेटी बात करती थी। वह 2 साल पहले प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उस दौरान उसका गर्भपात कराया गया था। उसे बहुत समझाया, मारा-पीटा लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उसे मारने का फैसला मैंने किया। इसमें मैंने मेरी पत्नी को भी शामिल किया। बेटी के खाने में पत्नी ने नींद की गोलियां मिलाईं। इसके बाद खेत में ले जाकर मैंने चाकू से बेटी का गला रेत दिया।''