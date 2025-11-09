‘राहुल गांधी को विदेशी मां की औलाद बताने वाले नेता की BSP में 8 सालों बाद वापसी; मायावती ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

BSP में वापसी के बाद मायावती ने जय प्रकाश सिंह को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया है। एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में जय प्रकाश सिंह ने कहा कि दिल्ली में मायावती से उनकी मुलाकात हुई थी। जिसके बाद यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्होंने कहा कि बहन जी ने उन्हें बताया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और संगठन को मजबूत करना जरूरी है। जय प्रकाश सिंह ने मायावती का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह उन्हें फिर से मौका देने के लिए शुक्रगुजार हैं।