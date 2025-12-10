Breaking News: राकेश टिकैत का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद बीजेपी ही बनवा रही

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि “इस मस्जिद को बनवाने में 70% योगदान बीजेपी का है। बनाने वाले भी सरकारी लोग हैं और विरोध करने वाले भी सरकार ही हैं।”
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि मसूद स्वयं सांसद हैं और मुस्लिम भी हैं, इसलिए उन्होंने जो जवाब दिया है, “उसी पर काम कर लो।”
यूपी में चल रहे घुसपैठियों के सत्यापन अभियान पर टिकैत ने कहा कि घुसपैठी किसी भी देश के हों, उन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सरकार के अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि “घुसपैठियों को चिन्हित कर यहां से निकालो।”
टिकैत ने एसआईआर (कागजों के सत्यापन) को लेकर कहा कि इसकी समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने दस्तावेज तैयार रखने की अपील की।
उन्होंने कहा—
“अगर कागज पूरे नहीं होंगे तो बाद में कहोगे कि वोट का अधिकार नहीं रहा। दो जगह वोट होना गलत है। हमारे घर में भी सिसौली और यहां दो जगह वोट थीं, हमने खुद एक जगह कर ली है—जहां वोट डालनी हो, वहीं करा लो।”
वंदे मातरम को लेकर उठ रहे विवाद पर टिकैत ने साफ कहा कि यह किसी पार्टी का नहीं, बल्कि देश का मुद्दा है।
उन्होंने कहा— “वंदे मातरम पर क्या विवाद? यह देश का है, पार्टी का नहीं।”
टिकैत ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसके निर्माण की जिम्मेदारी भी बीजेपी पर ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसमें “70% योगदान” दे रही है।
