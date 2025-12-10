Breaking News: राकेश टिकैत का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद बीजेपी ही बनवा रही

टिकैत ने एसआईआर (कागजों के सत्यापन) को लेकर कहा कि इसकी समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने दस्तावेज तैयार रखने की अपील की।

उन्होंने कहा—

“अगर कागज पूरे नहीं होंगे तो बाद में कहोगे कि वोट का अधिकार नहीं रहा। दो जगह वोट होना गलत है। हमारे घर में भी सिसौली और यहां दो जगह वोट थीं, हमने खुद एक जगह कर ली है—जहां वोट डालनी हो, वहीं करा लो।”