10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

Breaking News: राकेश टिकैत का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद बीजेपी ही बनवा रही

यूपी में चल रहे घुसपैठियों के सत्यापन अभियान पर टिकैत ने कहा कि घुसपैठी किसी भी देश के हों, उन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सरकार के अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि “घुसपैठियों को चिन्हित कर यहां से निकालो।”

less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Abhishek Singh

Dec 10, 2025

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि “इस मस्जिद को बनवाने में 70% योगदान बीजेपी का है। बनाने वाले भी सरकारी लोग हैं और विरोध करने वाले भी सरकार ही हैं।”

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि मसूद स्वयं सांसद हैं और मुस्लिम भी हैं, इसलिए उन्होंने जो जवाब दिया है, “उसी पर काम कर लो।”

घुसपैठियों के सत्यापन अभियान पर समर्थन

यूपी में चल रहे घुसपैठियों के सत्यापन अभियान पर टिकैत ने कहा कि घुसपैठी किसी भी देश के हों, उन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सरकार के अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि “घुसपैठियों को चिन्हित कर यहां से निकालो।”

एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग

टिकैत ने एसआईआर (कागजों के सत्यापन) को लेकर कहा कि इसकी समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने दस्तावेज तैयार रखने की अपील की।
उन्होंने कहा—
“अगर कागज पूरे नहीं होंगे तो बाद में कहोगे कि वोट का अधिकार नहीं रहा। दो जगह वोट होना गलत है। हमारे घर में भी सिसौली और यहां दो जगह वोट थीं, हमने खुद एक जगह कर ली है—जहां वोट डालनी हो, वहीं करा लो।”

वंदे मातरम विवाद पर बोले टिकैत

वंदे मातरम को लेकर उठ रहे विवाद पर टिकैत ने साफ कहा कि यह किसी पार्टी का नहीं, बल्कि देश का मुद्दा है।
उन्होंने कहा— “वंदे मातरम पर क्या विवाद? यह देश का है, पार्टी का नहीं।”

मस्जिद निर्माण पर दोहराया आरोप

टिकैत ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसके निर्माण की जिम्मेदारी भी बीजेपी पर ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसमें “70% योगदान” दे रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / Breaking News: राकेश टिकैत का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद बीजेपी ही बनवा रही

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुधर जाओ… नहीं तो लाहौर तक दौड़ाकर मारेंगे; मौलाना मदनी पर बरसे संगीत सोम

संगीत सोम ने दिया मौलाना मदनी पर बयान।
मुजफ्फरनगर

एक विवाह ऐसा भी…दूल्हे ने 31 लाख रुपए लौटाए; बोला- इन पैसों पर मेरा हक नहीं, मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए

मुजफ्फरनगर

चंद्रशेखर की रैली में नहीं दिखीं एक्स गर्लफ्रेंड घावरी, बोलीं- मुझ पर सेक्सटॉर्शन केस कराया, पिता-भाई को भी फंसाया

chandrashekhar rally rohini ghavari allegations sextortion case muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

चंद्रशेखर की रैली में नहीं पहुंची एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी, सोशल मीडिया पर किया था जाने का दावा

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में गरजे चंद्रशेखर आजाद: मंच से बोले- नहीं चुराने देंगे वोट; किए कई चौंकाने वाले ऐलान

muzaffarnagar chandrashekhar sir vote theft protest agriculture job demand
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.