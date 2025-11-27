चंद्रशेखर की रैली में नहीं दिखीं एक्स गर्लफ्रेंड घावरी, बोलीं- मुझ पर सेक्सटॉर्शन केस कराया, पिता-भाई को भी फंसाया

रोहिणी ने दावा किया कि चंद्रशेखर ने उनकी पत्नी के जरिए दिल्ली के नार्थ एवेन्यू थाने में उनके खिलाफ सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कराया। आरोप सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके पिता और भाई पर भी लगाया गया है। रोहिणी ने कहा- “अगर मैं दिल्ली पहुंच जाती, तो मेरी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी की गई थी। चंद्रशेखर मेरे परिवार पर केस करके मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि मैं उनके खिलाफ कुछ न बोल सकूं।” उनका कहना है कि FIR दर्ज करने का उद्देश्य राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से उन्हें चुप कराना था।