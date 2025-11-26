चंद्रशेखर की रैली में नहीं पहुंची एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी, सोशल मीडिया पर किया था जाने का दावा

मुजफ्फरनगर : सोशल मीडिया पर सांसद चंद्रशेखर को चैलेंज करने वाली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी रैली में नहीं पहुंची। रोहिणी ने एक दिन पहले मंगलवार यानि 25 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा था - अब मैं भी रैली में शामिल हो रही हूं। जो होगा देखा जाएगा। चंद्रशेखर खुद मुझे सुरक्षा देंगे, क्योंकि मुझे खरोंच भी आई तो वे जेल जाएंगे।