मेडिकल कॉलेज का अनोखा फरमान, गलती की तो कॉपी में लिखना होगा ‘राम राम’

प्रधानाचार्य सत्यजीत वर्मा ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी धर्म की बाध्यता नहीं है। जो छात्र जिस धर्म को मानता है वह उसी के मुताबिक नाम लिख सकता है। कोई ‘राम नाम’ लिखे, कोई ‘राधा नाम,’ या कोई अपने ईश्वर का नाम लिखे, यह पूरी तरह से उनकी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। प्रधानाचार्य सत्यजीत वर्मा ने कहा कि शिक्षकों को साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी बच्चे को लिखने के लिए बाध्य नहीं करें।