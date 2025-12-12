पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर तो मस्जिद के मुतवल्ली ने दी गला काटने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि, मुतवल्ली मदीना चौक वाली मस्जिद से है। जिसका नाम इरफान पुत्र सूबेदीन है। पुलिस ने इसकी तलाश की लेकिन आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मुतवल्ली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुतवल्ली के पास एक परमिशन थी लेकिन वह 2018 तक ही थी। जब पुलिस टीम लाउडस्पीकर उतरवाने गई तो मुतवव्ली ने वही परमिशन दिखाई थी।