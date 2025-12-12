12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर तो मस्जिद के मुतवल्ली ने दी गला काटने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

UP News : पुलिस ने मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिया था। इसके बाद मुतवल्ली ने पुलिस को ही धमकी दे डाली।

less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Dec 12, 2025

Moz

पकड़े गया आरोपी

UP News : मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक धार्मिक स्थल ( मस्जिद ) से लाउडस्पीकर हटवा दिया। इस दौरान मस्जिद के मुतवल्ली और पुलिसकर्मी के बीच कहा-सुनी हो गई। लाउड स्पीकर उतरवाकर पुलिस टीम चली गई लेकिन इसके बाद अगले दिन मस्जिद के मुतवल्ली ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। इस वीडियो में मुतवल्ली ने कहा कि वो लाउडस्पीकर उतारने वाले पुलिसकर्मी की गर्दन काट देगा।

वीडियो वायल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि, मुतवल्ली मदीना चौक वाली मस्जिद से है। जिसका नाम इरफान पुत्र सूबेदीन है। पुलिस ने इसकी तलाश की लेकिन आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मुतवल्ली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुतवल्ली के पास एक परमिशन थी लेकिन वह 2018 तक ही थी। जब पुलिस टीम लाउडस्पीकर उतरवाने गई तो मुतवव्ली ने वही परमिशन दिखाई थी।

मुतवल्ली ने दिखाई थी पुरानी परमिशन

पुलिस के अनुसार मुतवल्ली ने जो परमिशन दिखाई वह 2018 की थी। मुतवल्ली को समझाया कि ये परमिशन पुरानी है लेकिन वह नहीं माना और इसी को लेकर पुलिसकर्मी और मुतवल्ली के बीच बहस हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने चेतावनी देते हुए लाउडस्पीकर उतार दिया। इसी को लेकर मुतवल्ली ने अगले दिन गुस्से में एक वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने अब आरोपी मुतवल्ली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर तो मस्जिद के मुतवल्ली ने दी गला काटने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुजफ्फरनगर में मौलाना बोला – मन कर रहा था दरोगा की गर्दन काट दूं; लाउडस्पीकर का मामला

मुजफ्फरनगर

.

मुजफ्फरनगर

सुधर जाओ… नहीं तो लाहौर तक दौड़ाकर मारेंगे; मौलाना मदनी पर बरसे संगीत सोम

संगीत सोम ने दिया मौलाना मदनी पर बयान।
मुजफ्फरनगर

एक विवाह ऐसा भी…दूल्हे ने 31 लाख रुपए लौटाए; बोला- इन पैसों पर मेरा हक नहीं, मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए

मुजफ्फरनगर

चंद्रशेखर की रैली में नहीं दिखीं एक्स गर्लफ्रेंड घावरी, बोलीं- मुझ पर सेक्सटॉर्शन केस कराया, पिता-भाई को भी फंसाया

chandrashekhar rally rohini ghavari allegations sextortion case muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.