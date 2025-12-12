पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर तो मस्जिद के मुतवल्ली ने दी गला काटने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

पकड़े गया आरोपी
UP News : मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक धार्मिक स्थल ( मस्जिद ) से लाउडस्पीकर हटवा दिया। इस दौरान मस्जिद के मुतवल्ली और पुलिसकर्मी के बीच कहा-सुनी हो गई। लाउड स्पीकर उतरवाकर पुलिस टीम चली गई लेकिन इसके बाद अगले दिन मस्जिद के मुतवल्ली ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। इस वीडियो में मुतवल्ली ने कहा कि वो लाउडस्पीकर उतारने वाले पुलिसकर्मी की गर्दन काट देगा।
यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि, मुतवल्ली मदीना चौक वाली मस्जिद से है। जिसका नाम इरफान पुत्र सूबेदीन है। पुलिस ने इसकी तलाश की लेकिन आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मुतवल्ली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुतवल्ली के पास एक परमिशन थी लेकिन वह 2018 तक ही थी। जब पुलिस टीम लाउडस्पीकर उतरवाने गई तो मुतवव्ली ने वही परमिशन दिखाई थी।
पुलिस के अनुसार मुतवल्ली ने जो परमिशन दिखाई वह 2018 की थी। मुतवल्ली को समझाया कि ये परमिशन पुरानी है लेकिन वह नहीं माना और इसी को लेकर पुलिसकर्मी और मुतवल्ली के बीच बहस हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने चेतावनी देते हुए लाउडस्पीकर उतार दिया। इसी को लेकर मुतवल्ली ने अगले दिन गुस्से में एक वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने अब आरोपी मुतवल्ली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
