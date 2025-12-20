20 दिसंबर 2025,

शनिवार

मेरठ

नमो भारत में मर्यादा तार-तार! प्रेमी युगल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

Metro Viral Vidoe: नमो भारत मेट्रो के अंदर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मेरठ

image

Anuj Singh

Dec 20, 2025

namo bharat Train

सेमी हाईस्पीड ट्रेन-फाइल फोटो

Namo Bharat Metro Viral Vidoe: नमो भारत मेट्रो का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख सब हैरान रह जा रहे हैं। मेरठ के साउथ स्टेशन से साहिबाबाद (दिल्ली) के बीच चलने वाली नमो भारत में एक प्रेमी कपल ने अपनी सीट पर ऐसी हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं लड़की को स्कूल की ड्रेस में देखने के बाद मामला और भी गरमा गया है। वायरल वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है।

स्कूल ड्रेस में दिख रही है लड़की

रैपिड रेल के कोच में मौजूद CCTV कैमरे में कैद यह घटना, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में साफ-साफ दोनों के बीच की हरकत साफ-साफ दिखाई दे रही है। वीडियो नमो भारत के एक कोच का है, जिसमें कपल के अलावा दो-तीन अन्य यात्री मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहे हैं। बता दें कि वीडियो लगभग छह मिनट का है, जो परतापुर के मेरठ साउथ स्टेशन से मोदीनगर साउथ स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो को देखने के बाद यात्रियों की सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और नैतिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रशासन की भूमिका खड़े हो रहे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, इस वीडियो को रैपिड रेल मैनेजमेंट के किसी कर्मचारी ने वायरल किया है। वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं। रैपिड रेल प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो CCTV फुटेज की गोपनीयता पर बहस छिड़ गई है।

20 Dec 2025 03:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नमो भारत में मर्यादा तार-तार! प्रेमी युगल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

