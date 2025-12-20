नमो भारत में मर्यादा तार-तार! प्रेमी युगल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

रैपिड रेल के कोच में मौजूद CCTV कैमरे में कैद यह घटना, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में साफ-साफ दोनों के बीच की हरकत साफ-साफ दिखाई दे रही है। वीडियो नमो भारत के एक कोच का है, जिसमें कपल के अलावा दो-तीन अन्य यात्री मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहे हैं। बता दें कि वीडियो लगभग छह मिनट का है, जो परतापुर के मेरठ साउथ स्टेशन से मोदीनगर साउथ स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो को देखने के बाद यात्रियों की सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और नैतिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।