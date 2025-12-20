नमो भारत में मर्यादा तार-तार! प्रेमी युगल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

सेमी हाईस्पीड ट्रेन-फाइल फोटो
Namo Bharat Metro Viral Vidoe: नमो भारत मेट्रो का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख सब हैरान रह जा रहे हैं। मेरठ के साउथ स्टेशन से साहिबाबाद (दिल्ली) के बीच चलने वाली नमो भारत में एक प्रेमी कपल ने अपनी सीट पर ऐसी हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं लड़की को स्कूल की ड्रेस में देखने के बाद मामला और भी गरमा गया है। वायरल वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है।
रैपिड रेल के कोच में मौजूद CCTV कैमरे में कैद यह घटना, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में साफ-साफ दोनों के बीच की हरकत साफ-साफ दिखाई दे रही है। वीडियो नमो भारत के एक कोच का है, जिसमें कपल के अलावा दो-तीन अन्य यात्री मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहे हैं। बता दें कि वीडियो लगभग छह मिनट का है, जो परतापुर के मेरठ साउथ स्टेशन से मोदीनगर साउथ स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो को देखने के बाद यात्रियों की सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और नैतिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, इस वीडियो को रैपिड रेल मैनेजमेंट के किसी कर्मचारी ने वायरल किया है। वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं। रैपिड रेल प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो CCTV फुटेज की गोपनीयता पर बहस छिड़ गई है।
