मेरठ में तेज धमाके के साथ उड़ी मकान की छत! चार अन्य मकानों में आई दरार

प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि घर की रसोई में रखा गैस सिलेंडर फटा है। रसोई की छत और दो कमरों की छत का मलबा आस-पास के घरों पर जाकर गिरा। यह धमाका इतना तेज था कि इस घर के बराबर के चार घरों में भी दरार आ गई। इस घर में तिलकराज अपनी पत्नी कुशुम देवी और बेटे मोहित के साथ रहता है। जिस समय विस्फोट हुआ उस समय तिलकराज मजदूरी पर गया था और इसकी पत्नी व बेटा मोहित फैक्ट्री में काम कर रहे थे।