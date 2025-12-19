19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मेरठ

मेरठ में तेज धमाके के साथ उड़ी मकान की छत! चार अन्य मकानों में आई दरार

UP News : जिस वक्त धमाका हुआ पूरा परिवार काम पर गया हुआ था। सबकी जान बच गई लेकिन

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Dec 19, 2025

Meerut blast

दुर्घटना के बाद घर का हाल

UP News यूपी के मेरठ के गांव मोहकमपुर में एक बंद मकान में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। तेज धमाके साथ मका की छत उड़ गई। इतना ही नहीं आसपास के चार घरों में भी दरार आ गई। अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

टीपी नगर थाना क्षेत्र की घटना ( UP News )

घटना टीपी नगर थाना क्षेत्र के गांव मोहकमपुर की है। शुक्रवार की दोपहर करीब एक बजे एक मकान में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मकान की छत ध्वस्त हो गई। इस धमाके से आस-पास के घरों में भी दरार आ गई। लोग सक्के-बक्के रह गए और मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। कुछ ही देर बाद लोगों को समझ आ गया कि एक घर में धमाका हआ है इसके बाद पुलिस को बुलाया गया।

प्राथमिक पड़ताल में हुआ सिलेंडर फटने का खुलासा

प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि घर की रसोई में रखा गैस सिलेंडर फटा है। रसोई की छत और दो कमरों की छत का मलबा आस-पास के घरों पर जाकर गिरा। यह धमाका इतना तेज था कि इस घर के बराबर के चार घरों में भी दरार आ गई। इस घर में तिलकराज अपनी पत्नी कुशुम देवी और बेटे मोहित के साथ रहता है। जिस समय विस्फोट हुआ उस समय तिलकराज मजदूरी पर गया था और इसकी पत्नी व बेटा मोहित फैक्ट्री में काम कर रहे थे।

टीम के साथ पहुंची सीओ

विस्फोट की सूचना मिलते ही सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना टीम के साथ मौके पर पहुंची। इसी बीच दमकलकर्मियों की टीम भी आ गई। पहले पुलिसकर्मियों ने पॉजिशन ली लेकिन जल्द ही पता चल गया कि यह हाद्सा है। पुलिस का कहना है कि हाद्से के कारणों का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सिलेंडर में लिकेज हुई होगी और चिंगारी ने आग पकड़ ली। हालांकि यह सिर्फ आशंका है कि दुर्घटना कैसे हुई होगी इसका पता लगाया जाएगा।

मेरठ

उत्तर प्रदेश

