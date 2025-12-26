26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

महोबा

इस प्यार को क्या नाम दें? सहेली से हुआ प्यार, तो हेमा बनी हेमंत, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी कस्बे में हेमा और पूजा की अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। तीन साल के प्यार के बाद दोनों ने दिल्ली में कोर्ट मैरिज की।

महोबा

image

Anuj Singh

Dec 26, 2025

दो लड़कियों ने रचाई शादी

दो लड़कियों ने रचाई शादी Source- AI

UP Unique Love Story: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी कस्बे में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। दो युवतियों हेमा और पूजा ने सामाजिक परंपराओं को चुनौती देते हुए आपस में शादी रचा ली। हेमा खुद को हेमंत कहलवाना पसंद करती है और पूजा को अपनी पत्नी मानती है। दोनों का यह रिश्ता तीन साल के प्यार के बाद कोर्ट मैरिज तक पहुंचा।

दोनों की मुलाकात और प्यार

यह कहानी चरखारी के छोटा रमना मोहल्ले की हेमा (20 साल) से शुरू होती है। हेमा का परिवार दिल्ली में रहता है, जहां वे फल की दुकान चलाती है। बचपन से ही हेमा लड़कों जैसे कपड़े पहनना और व्यवहार करना पसंद करती थी। उसके माता-पिता ने भी उन्हें इसी तरह पाला। करीब तीन साल पहले दिल्ली में हेमा की मुलाकात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पूजा (18 साल) से हुई। पूजा अपने रिश्तेदारों के यहां रहती थी। पहले दोनों अच्छी सहेलियां बनीं, फिर फोन पर बातें बढ़ीं और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई।

कोर्ट मैरिज और घर वापसी

तीन साल तक रिश्ता चलने के बाद दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद वे चरखारी पहुंची। घर आते ही ढोल-नगाड़ों के साथ पारंपरिक स्वागत हुआ। हेमा के परिवार ने पूजा को बहू के रूप में पूरी तरह अपनाया। मुंहदिखाई की रस्म हुई, बधाई गीत गाए गए और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हेमा की मां ने कहा कि वे पूजा को अपनी बहू मानती हैं और दोनों की खुशी में ही परिवार की खुशी है।

परिवार ने पहले किया विरोध

जब परिवारों को रिश्ते की जानकारी मिली तो पूजा के घरवालों ने सख्त विरोध किया। हेमा के माता-पिता ने ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन समय के साथ दोनों परिवार मान गए। पूजा ने कहा कि वे अपने फैसले पर डटी रही, क्योंकि उसने हेमा को मन से पति मान लिया था। अब दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश हैं।

हेमा उर्फ हेमंत का कहना है कि वे पूजा से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने की योजना है, दोनों पति-पत्नी की तरह रह सकें। अगर सर्जरी नहीं हो पाई, तो भी दोनों साथ रहेंगी। दिल्ली में रहते हुए हेमा दुकान चलाकर घर का खर्च उठाती हैं, जबकि पूजा घर संभालती हैं- ठीक पति-पत्नी की तरह।

