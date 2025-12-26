इस प्यार को क्या नाम दें? सहेली से हुआ प्यार, तो हेमा बनी हेमंत, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

यह कहानी चरखारी के छोटा रमना मोहल्ले की हेमा (20 साल) से शुरू होती है। हेमा का परिवार दिल्ली में रहता है, जहां वे फल की दुकान चलाती है। बचपन से ही हेमा लड़कों जैसे कपड़े पहनना और व्यवहार करना पसंद करती थी। उसके माता-पिता ने भी उन्हें इसी तरह पाला। करीब तीन साल पहले दिल्ली में हेमा की मुलाकात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पूजा (18 साल) से हुई। पूजा अपने रिश्तेदारों के यहां रहती थी। पहले दोनों अच्छी सहेलियां बनीं, फिर फोन पर बातें बढ़ीं और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई।