ऑनलाइन गेम की गंदी लत में बच्चा बन गया चोर, खुद के ही घर में कर डाली लाखों की चोरी

17 दिसंबर की रात में नाबालिग बच्चा अपने घर से करीब 40 हजार रुपये नगद और लगभग तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण को चोरी कर लिया और अपने साथी के साथ नकदी और आभूषण को लेकर फरार हो गया। जब बच्चा घर नहीं आया तो परिजनों ने तलाशी शुरू कर दी, बच्चे के अचानक गायब होने और ना मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमे अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगा दिया