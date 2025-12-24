ऑनलाइन गेम की गंदी लत में बच्चा बन गया चोर, खुद के ही घर में कर डाली लाखों की चोरी

AI Generated Symbolic Image.
Uttar Pradesh News : महोबा से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई। बच्चा हर रोज गेम खेलता और उसके लिए रैसे देता। एक दिन 12 साल के बच्चे ने अपने ही घर में चोरी को अंजाम दे दिया। 40 हजार रुपए कैश और 3 लाख के गहनों के साथ वह फरार हो गया।
17 दिसंबर की रात में नाबालिग बच्चा अपने घर से करीब 40 हजार रुपये नगद और लगभग तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण को चोरी कर लिया और अपने साथी के साथ नकदी और आभूषण को लेकर फरार हो गया। जब बच्चा घर नहीं आया तो परिजनों ने तलाशी शुरू कर दी, बच्चे के अचानक गायब होने और ना मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमे अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगा दिया
पुलिस ने इस मामले को अपहरण मानते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन 6 दिनों बाद बच्चा अपने साथी के साथ सही सलामत घर वापस आ गया । बच्चे से पूछताछ करने पर बताया कि वह मोहल्ले की एक महिला के घर मोबाइल पर ऑनलाइन गेम रोज खेलता था जहां वो रोजाना 300 रुपये दे कर फ्री फायर गेम खेलता था।
गेम की गंदी लत के कारण बच्चे पर काफी पैसा उधार हो गया। अपनी उधार चुकाने के लिए ही उसने घर में चोरी कर ली । बच्चे ने यह भी बताया कि चोरी किए गए पैसों को कई हिस्सों में गेम से जुड़े लोगों को बांट दिया और कुछ जेवर बेच भी दिए। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ गुरुग्राम चला गया था।
पुलिस ने बताया कि बच्चा नाबालिग है, इसलिए मामले को बाल न्याय अधिनियम के तहत जांच की जा रही है । परिवार के सदस्यों को समझाया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में पैसे लेकर ऑनलाइन गेम खिलवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग जा रही है।
