24 दिसंबर 2025,

बुधवार

महोबा

ऑनलाइन गेम की गंदी लत में बच्चा बन गया चोर, खुद के ही घर में कर डाली लाखों की चोरी

Children Game Addiction : उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत में फंसे 12 वर्षीय किशोर का एक मामला सामने आया है। जहां महोबा के एक नाबालिग बच्चे ने मोबाइल गेम खेलने की लत के कारण अपने घर से नकदी और सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर के घर से फरार हो गया

महोबा

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 24, 2025

AI Generated Symbolic Image.

Uttar Pradesh News : महोबा से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई। बच्चा हर रोज गेम खेलता और उसके लिए रैसे देता। एक दिन 12 साल के बच्चे ने अपने ही घर में चोरी को अंजाम दे दिया। 40 हजार रुपए कैश और 3 लाख के गहनों के साथ वह फरार हो गया।

नकदी और आभूषण की चोरी

17 दिसंबर की रात में नाबालिग बच्चा अपने घर से करीब 40 हजार रुपये नगद और लगभग तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण को चोरी कर लिया और अपने साथी के साथ नकदी और आभूषण को लेकर फरार हो गया। जब बच्चा घर नहीं आया तो परिजनों ने तलाशी शुरू कर दी, बच्चे के अचानक गायब होने और ना मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमे अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगा दिया

रोजाना 300 रुपये दे कर खेलता था फ्री फायर

पुलिस ने इस मामले को अपहरण मानते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन 6 दिनों बाद बच्चा अपने साथी के साथ सही सलामत घर वापस आ गया । बच्चे से पूछताछ करने पर बताया कि वह मोहल्ले की एक महिला के घर मोबाइल पर ऑनलाइन गेम रोज खेलता था जहां वो रोजाना 300 रुपये दे कर फ्री फायर गेम खेलता था।

गेम की लगी गंदी लत

गेम की गंदी लत के कारण बच्चे पर काफी पैसा उधार हो गया। अपनी उधार चुकाने के लिए ही उसने घर में चोरी कर ली । बच्चे ने यह भी बताया कि चोरी किए गए पैसों को कई हिस्सों में गेम से जुड़े लोगों को बांट दिया और कुछ जेवर बेच भी दिए। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ गुरुग्राम चला गया था।

ऑनलाइन गेम खिलवाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि बच्चा नाबालिग है, इसलिए मामले को बाल न्याय अधिनियम के तहत जांच की जा रही है । परिवार के सदस्यों को समझाया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में पैसे लेकर ऑनलाइन गेम खिलवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग जा रही है।

Updated on:

24 Dec 2025 07:27 pm

Published on:

24 Dec 2025 07:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / ऑनलाइन गेम की गंदी लत में बच्चा बन गया चोर, खुद के ही घर में कर डाली लाखों की चोरी

