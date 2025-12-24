हम तो लिट्टी चोखा खाने एकत्र हुए थे… विपक्ष पता नहीं क्यूं निकाल रहा मायने – पीएन पाठक

इस बैठक पर निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से सबके कल्याण के लिए काम करता आया है। ब्राह्मण अपने लिए नहीं, समाज और देश के लिए त्याग करता है। देश को बेहतर और समृद्ध बनाने में उसकी भूमिका रही है। हालांकि उन्होंने चिंता भी जताई कि जिस तरह से प्रदेश और देश में ब्राह्मण समाज पर हमले और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, वह गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होना जरूरी है।