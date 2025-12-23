UP Assembly Session 2025: शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा और कई अहम विधेयक पेश

UP Winter Session 3 Day : उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सियासी तापमान पहले से ही गर्म बना हुआ है। सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपूरक बजट पर आज विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होगी। सदन के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष जहां सरकार से जवाब मांगने के मूड में है, वहीं सत्ता पक्ष विकास और जनकल्याण से जुड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। सत्र के दौरान आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने की भी संभावना है, जो शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण प्रशासन, व्यापार, विश्वविद्यालय व्यवस्था और कर्मचारियों के हितों से सीधे जुड़े हुए हैं।