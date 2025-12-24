‘….इसलिए सपा के पेट में हो रहा दर्द’, डिप्टी CM पाठक बोले- समाजवादी पार्टी की अब दाल नहीं गलने वाली

डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है, तो सभी विधायक एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। इसे जाति या समुदाय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा या दलित। विधायकों का एक-दूसरे से मिलना और बातचीत करना स्वाभाविक और सकारात्मक है। उन्होंने PM मोदी द्वारा गुरुवार को प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने को लेकर कहा कि यह गर्व की बात है कि PM मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। PM मोदी का गर्मजोशी से स्वागत है।