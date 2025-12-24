‘….इसलिए सपा के पेट में हो रहा दर्द’, डिप्टी CM पाठक बोले- समाजवादी पार्टी की अब दाल नहीं गलने वाली

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स: 'X'
UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (SP) पर जुबानी हमला किया।
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, "विपक्ष पूरी तरह से फेल है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सपा ने प्रदेश को 4 बार अराजकता की आग में झोंका है, लेकिन फिर भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। सपा प्रदेश में दंगे करा चुकी है। वे प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया ला चुके थे, लेकिन अब जब प्रदेश माफिया विहीन है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।"
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "सपा की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। हमारी पुलिस ने उनके अराजक तत्वों को ठिकाने लगा दिया है। प्रदेश में अभी तक जितने माफिया हुए हैं, उनको महिमा मंडित और पुष्पित पल्लवित करने का काम सपा सरकार में ही हुआ था। प्रदेश आज अमन-चैन की राह पर है और विकास राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। एक बार फिर 2027 में प्रदेश के अंदर BJP की सरकार बनने वाली है।"
वहीं, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "यूपी के विकास के लिए सप्लीमेंट्री बजट जरूरी था और इसे पेश किया गया है। विपक्ष को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। अराजकता और अपराध पर वे ध्यान देते हैं और माफिया को बचाते हैं। उनका बजट या विकास से कोई लेना-देना नहीं है, इसी वजह से वे इसकी आलोचना करते हैं।"
डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है, तो सभी विधायक एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। इसे जाति या समुदाय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा या दलित। विधायकों का एक-दूसरे से मिलना और बातचीत करना स्वाभाविक और सकारात्मक है। उन्होंने PM मोदी द्वारा गुरुवार को प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने को लेकर कहा कि यह गर्व की बात है कि PM मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। PM मोदी का गर्मजोशी से स्वागत है।
इस मौके पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2017 से राज्य के चौतरफा विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है, खासकर इसका मकसद युवाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल देना, किसानों के लिए खुशहाली और विकास सुनिश्चित करना और पिछड़े, दलित और पसमांदा समुदायों का उत्थान करना रहा है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग