Lucknow Airport: नशे में यात्री का एयरपोर्ट पर तांडव, बोर्डिंग से रोके जाने पर की मारपीट और तोड़फोड़

Drunk Passenger Creates Chaos at Lucknow Airport Follow-up: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार देर रात एक शराबी यात्री द्वारा किए गए हंगामे ने यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों को सकते में डाल दिया। नशे की हालत में यात्रा करने पहुंचे युवक ने एयरलाइंस स्टाफ से अभद्रता, यात्रियों के सामान को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई की। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

घटना शनिवार रात तब हुई जब इंडिगो की फ्लाइट 6ई-97 से दम्माम जाने वाला यात्री घनश्याम विश्वकर्मा एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचा। वह मूल रूप से देवरिया जिले के पडियापुर, पोस्ट मडौली, थाना महुवाडीह का निवासी है। उसके पास टिकट होने के बावजूद जब वह चेक-इन और सुरक्षा प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा तो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उसकी असामान्य हरकतें और नशे की हालत को तुरंत भांप लिया।