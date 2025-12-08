8 दिसंबर 2025,

Lucknow Airport: नशे में यात्री का एयरपोर्ट पर तांडव, बोर्डिंग से रोके जाने पर की मारपीट और तोड़फोड़

Lucknow Airport Police Action:  लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशे की हालत में पहुंचे एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। बोर्डिंग से रोके जाने पर उसने सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई, गाली-गलौज और यात्रियों से बदसलूकी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Ritesh Singh

Dec 08, 2025

लखनऊ एयरपोर्ट पर शराबी यात्री का हाई-वोल्टेज हंगामा, सुरक्षा घेरे में आया आरोपी (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

लखनऊ एयरपोर्ट पर शराबी यात्री का हाई-वोल्टेज हंगामा, सुरक्षा घेरे में आया आरोपी (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

Drunk Passenger Creates Chaos at Lucknow Airport Follow-up: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार देर रात एक शराबी यात्री द्वारा किए गए हंगामे ने यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों को सकते में डाल दिया। नशे की हालत में यात्रा करने पहुंचे युवक ने एयरलाइंस स्टाफ से अभद्रता, यात्रियों के सामान को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई की। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।
घटना शनिवार रात तब हुई जब इंडिगो की फ्लाइट 6ई-97 से दम्माम जाने वाला यात्री घनश्याम विश्वकर्मा एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचा। वह मूल रूप से देवरिया जिले के पडियापुर, पोस्ट मडौली, थाना महुवाडीह का निवासी है। उसके पास टिकट होने के बावजूद जब वह चेक-इन और सुरक्षा प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा तो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उसकी असामान्य हरकतें और नशे की हालत को तुरंत भांप लिया।

एयरलाइंस स्टाफ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उसे विमान में सवार होने से इनकार कर दिया। नियमानुसार नशे की हालत में किसी भी यात्री को उड़ान में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती, ताकि विमान की सुरक्षा और अन्य यात्रियों की जान को खतरा न हो। इसी कारण घनश्याम को टर्मिनल से बाहर जाने को कहा गया। टर्मिनल से बाहर आते ही उसने अपना नियंत्रण खो दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने अपना बैग जोर-जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसने आसपास खड़े यात्रियों से गाली-गलौज की और उनकी ओर भी सामान फेंकने का प्रयास किया। कुछ यात्रियों ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन उसकी उग्रता को देखकर वे पीछे हट गए।

ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे शांत कराने का प्रयास किया तो वह और भड़क गया। उसने सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई की, वर्दी पकड़कर खींचने का प्रयास किया और खुलेआम धमकियां देने लगा। स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसी के जवानों ने तत्काल उसे काबू में लिया और मौके पर सरोजनीनगर पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सरोजनी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर उत्पात मचाने, सरकारी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, धमकी देने और विमानन सुरक्षा में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की मेडिकल जांच में अत्यधिक नशे की पुष्टि हुई है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी गलती स्वीकार तो की, लेकिन बार-बार आक्रामक व्यवहार करता रहा। पुलिस फिलहाल उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर एयरलाइंस सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विमानन नियमों के तहत स्पष्ट निर्देश हैं कि शराब के अत्यधिक नशे में पाए जाने वाले यात्रियों को उड़ान में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह नियम यात्रियों और विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

एयरपोर्ट प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी जारी की है कि अगर कोई यात्री सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता है या स्टाफ से दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय टर्मिनल पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। कुछ यात्रियों ने बताया कि पहली बार उन्होंने इस तरह का दृश्य देखा। कई यात्री डर के मारे अपने सामान के साथ दूर हट गए थे।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने शराब कहां से और कितनी मात्रा में पी थी, और क्या एयरपोर्ट के अंदर किसी नियम का उल्लंघन किया गया था। इस घटना ने एयरपोर्ट प्रबंधन को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Airport: नशे में यात्री का एयरपोर्ट पर तांडव, बोर्डिंग से रोके जाने पर की मारपीट और तोड़फोड़

