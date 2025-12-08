Amausi Airport: फ्लाइट का इंतजार बना काल, एयरपोर्ट पर मौत, टूटा परिवार, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

बताया जा रहा है कि अनूप पांडेय की फ्लाइट कई बार रद्द हुई, जिससे वह लगातार मानसिक तनाव में थे। उनके भाई अनिल के अनुसार, लगातार बदलते फ़्लाइट शेड्यूल और एयरलाइंस की ओर से संतोषजनक जानकारी न दिए जाने के कारण अनूप काफी घबराए हुए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, और वह एयरपोर्ट पर ही असहज महसूस करने लगे। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा उन्हें तत्काल लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद अनूप का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव जब कानपुर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी पूजा और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।