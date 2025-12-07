Crime: हनीट्रैप में फंसा जवान, बंधक बनाकर पीटा गया, लाखों की वसूली, खुफिया साजिश की आशंका

इस पूरे मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने पीड़ित के आधार कार्ड के साथ-साथ विभागीय पहचान पत्र (आईडी कार्ड) की भी फोटो खींची थी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि इसके पीछे सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की साजिश भी हो सकती है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए अब मामले की जांच खुफिया एंगल से भी की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर केवल धन की वसूली ही मकसद होता, तो विभागीय आईडी की फोटो खींचने का कोई तर्क नहीं बनता। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों का उद्देश्य सेना की तैनाती, यूनिट संबंधी जानकारी या अन्य संवेदनशील सूचनाएं हासिल करना हो सकता है। इस बिंदु पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।