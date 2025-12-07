7 दिसंबर 2025,

रविवार

लखनऊ

नेहा सिंह राठौर का भावुक बयान: “भागूंगी नहीं, गोली मारेंगे तो गोली खा लूंगी” – बेल खारिज होने के बाद छलका दर्द

बेल खारिज होने के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह भागने वाली नहीं हैं और किसी भी हाल में सच की आवाज दबने नहीं देंगी। उनके इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 07, 2025

बेल खारिज होते ही गरजीं नेहा सिंह राठौर, बोलीं- सच के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी (फोटो सोर्स : Neha Singh X)

बेल खारिज होते ही गरजीं नेहा सिंह राठौर, बोलीं- सच के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी (फोटो सोर्स : Neha Singh X)

Neha Singh Rathore Emotional Statement:   लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने जो बयान दिया, उसने राजनीति, समाज और न्याय प्रणाली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। “भागूंगी नहीं… गोली मारेंगे तो गोली खा लूंगी, सूली पर चढ़ाएंगे तो चढ़ जाऊंगी, लेकिन मैं डरूंगी नहीं”-उनके इन शब्दों ने समर्थकों और आलोचकों दोनों को झकझोर कर रख दिया है।

मीडिया से बातचीत करते हुए नेहा सिंह राठौर ने स्पष्ट कहा कि वह किसी भी दबाव या डर से पीछे हटने वाली नहीं हैं। उनका कहना था कि उन्होंने जो कहा और लिखा, वह जनता के अधिकार और आवाज का हिस्सा है, और सच बोलने की कीमत चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, वह उससे पीछे नहीं हटेंगी।

बेल खारिज होने के बाद बढ़ा तनाव

नेहा सिंह राठौर की अर्जी को जब अदालत ने खारिज किया, तो उनके समर्थकों में निराशा और आक्रोश देखने को मिला। अदालत के फैसले के बाद जैसे ही वह बाहर निकलीं, उन्होंने कैमरों के सामने बेहद भावुक होकर यह बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि वह न तो भागेंगी और न ही किसी कीमत पर अपने विचारों से समझौता करेंगी। उनका यह भी कहना था कि “अगर मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी, तो मैं इसके लिए तैयार हूं।” उनका यह वक्तव्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देख रहे हैं।

कौन हैं नेहा सिंह राठौर

नेहा सिंह राठौर एक लोकप्रिय लोकगायिका हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और ग्रामीण मुद्दों पर आधारित गाने गाती हैं। उन्होंने अपने गीतों के जरिए बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और महिला अधिकारों जैसे मुद्दों को मंच दिया है। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता आम लोगों के बीच काफी ज्यादा है। हाल के दिनों में उन्होंने कुछ राजनीतिक विषयों पर भी अपनी कला के माध्यम से आवाज उठाई, जिसके बाद वह विवादों में घिर गईं। उन पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है।

उनके बयान की व्यापक प्रतिक्रिया

उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। उनके समर्थकों का कहना है कि वह एक साहसी महिला हैं जो सच के लिए खड़ी हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के बयान माहौल को उत्तेजित करने वाले हो सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर #NehaSinghRathore, #StandWithNeha और #FreeSpeech जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। कई कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी उनके समर्थन में सामने आए हैं।

परिवार की चिंता भी सामने आई

उनके परिवार के सदस्यों ने भी पहली बार खुलकर अपनी चिंता जाहिर की है। परिवार का कहना है कि नेहा हमेशा से निडर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन वह चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो।

कानूनी प्रक्रिया जारी

फिलहाल मामला अदालत में है और अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार किया जा रहा है। उनके वकीलों का कहना है कि वे जल्द ही नए सिरे से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में न्याय प्रक्रिया समय लेती है और हर पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है।

