नेहा सिंह राठौर का भावुक बयान: “भागूंगी नहीं, गोली मारेंगे तो गोली खा लूंगी” – बेल खारिज होने के बाद छलका दर्द

नेहा सिंह राठौर की अर्जी को जब अदालत ने खारिज किया, तो उनके समर्थकों में निराशा और आक्रोश देखने को मिला। अदालत के फैसले के बाद जैसे ही वह बाहर निकलीं, उन्होंने कैमरों के सामने बेहद भावुक होकर यह बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि वह न तो भागेंगी और न ही किसी कीमत पर अपने विचारों से समझौता करेंगी। उनका यह भी कहना था कि “अगर मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी, तो मैं इसके लिए तैयार हूं।” उनका यह वक्तव्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देख रहे हैं।