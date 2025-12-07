खुशखबरी: लखनऊ में 41 उड़ानें रद्द, रेलवे ने संभाली जिम्मेदारी, स्पेशल ट्रेन से मुम्बई रवाना होंगे यात्री

शनिवार को उड़ानें रद्द होने के कारण लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भारी अफरातफरी का माहौल रहा। अकेले इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से करीब 1420 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करवा दिए। दिल्ली आने-जाने वाली दो उड़ानों को पटना और कोलकाता की ओर डायवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य एयरलाइंस की उड़ानें भी घंटों देरी से चलीं, जिससे लगभग 12 हजार यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान टर्मिनल पर लंबी कतारें लग गईं। विशेष रूप से इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्री लगातार अपने फ्लाइट स्टेटस की जानकारी ले रहे थे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था।