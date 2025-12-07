खुशखबरी: लखनऊ में 41 उड़ानें रद्द, रेलवे ने संभाली जिम्मेदारी, स्पेशल ट्रेन से मुम्बई रवाना होंगे यात्री

41 उड़ानें रद्द: रेलवे ने संभाला मोर्चा, स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को भेजा जाएगा मुंबई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Good News: लखनऊ एयरपोर्ट से एक साथ 41 उड़ानों के निरस्त होने से शनिवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई प्रमुख शहरों के लिए जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें अचानक रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की मदद के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
पूर्वोत्तर रेलवे ने रविवार को गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी), मुंबई तक विशेष ट्रेन संचालित करने की घोषणा की है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, यह ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ वाया होकर मुंबई पहुंचेगी ताकि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई हैं, वे समय पर अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
विशेष ट्रेन संख्या 05587 गोरखपुर से 7 दिसंबर की रात 11:25 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बस्ती, गोंडा होते हुए गोमती नगर सुबह 4:35 बजे, बादशाहनगर सुबह 5:10 बजे और ऐशबाग सुबह 5:55 बजे पहुंचेगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, उरई, झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी और कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंचेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 05588 एलटीटी से 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे चलेगी। यह ट्रेन उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए ऐशबाग दोपहर 1:45 बजे, बादशाहनगर दोपहर 2:12 बजे और गोमतीनगर दोपहर 2:55 बजे पहुंचेगी। गोरखपुर यह ट्रेन रात 8:15 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर के 4, थर्ड एसी के 8, सेकंड एसी के 2 और फर्स्ट एसी का 1 कोच लगाया गया है, जिससे लगभग 1400 से अधिक यात्रियों को सफर की सुविधा मिल सकेगी।
शनिवार को उड़ानें रद्द होने के कारण लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भारी अफरातफरी का माहौल रहा। अकेले इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से करीब 1420 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करवा दिए। दिल्ली आने-जाने वाली दो उड़ानों को पटना और कोलकाता की ओर डायवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य एयरलाइंस की उड़ानें भी घंटों देरी से चलीं, जिससे लगभग 12 हजार यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान टर्मिनल पर लंबी कतारें लग गईं। विशेष रूप से इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्री लगातार अपने फ्लाइट स्टेटस की जानकारी ले रहे थे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था।
जब बड़ी संख्या में यात्री फंस गए, तो रेलवे प्रशासन आगे आया। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा उनकी प्राथमिकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट कैंसिल होने वाले यात्रियों को ट्रेन में प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट व्यवस्था के लिए विशेष काउंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से रेलवे टिकट मिल सके। रेलवे के इस कदम की यात्रियों ने सराहना की है। कई यात्रियों का कहना है कि जब एयर यात्रा संभव नहीं हुई, तो कम से कम उन्हें दूसरा सुरक्षित विकल्प मिला है।
लखनऊ में शनिवार का यह दिन हजारों यात्रियों के लिए तनावपूर्ण रहा, लेकिन रेलवे की पहल ने उन्हें राहत की सांस लेने का मौका दिया। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या एयरलाइंस कंपनियां अपनी व्यवस्थाएं सुधार पाती हैं या नहीं। कुल मिलाकर, उड़ानों के अचानक निरस्त होने से मची अफरा-तफरी के बीच रेलवे की स्पेशल ट्रेन ने यात्रियों के लिए सहारा बनकर एक अहम भूमिका निभाई और संकट के समय में परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने का उदाहरण पेश किया।
