7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

खुशखबरी: लखनऊ में 41 उड़ानें रद्द, रेलवे ने संभाली जिम्मेदारी, स्पेशल ट्रेन से मुम्बई रवाना होंगे यात्री

41 Flights Cancelled in Lucknow: लखनऊ एयरपोर्ट से एक साथ 41 उड़ानें रद्द होने के बाद हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए गोरखपुर से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 07, 2025

41 उड़ानें रद्द: रेलवे ने संभाला मोर्चा, स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को भेजा जाएगा मुंबई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

41 उड़ानें रद्द: रेलवे ने संभाला मोर्चा, स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को भेजा जाएगा मुंबई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Good News: लखनऊ एयरपोर्ट से एक साथ 41 उड़ानों के निरस्त होने से शनिवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई प्रमुख शहरों के लिए जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें अचानक रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की मदद के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पूर्वोत्तर रेलवे ने रविवार को गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी), मुंबई तक विशेष ट्रेन संचालित करने की घोषणा की है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, यह ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ वाया होकर मुंबई पहुंचेगी ताकि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई हैं, वे समय पर अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

स्पेशल ट्रेन का रूट और समय सारिणी

विशेष ट्रेन संख्या 05587 गोरखपुर से 7 दिसंबर की रात 11:25 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बस्ती, गोंडा होते हुए गोमती नगर सुबह 4:35 बजे, बादशाहनगर सुबह 5:10 बजे और ऐशबाग सुबह 5:55 बजे पहुंचेगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, उरई, झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी और कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 05588 एलटीटी से 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे चलेगी। यह ट्रेन उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए ऐशबाग दोपहर 1:45 बजे, बादशाहनगर दोपहर 2:12 बजे और गोमतीनगर दोपहर 2:55 बजे पहुंचेगी। गोरखपुर यह ट्रेन रात 8:15 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर के 4, थर्ड एसी के 8, सेकंड एसी के 2 और फर्स्ट एसी का 1 कोच लगाया गया है, जिससे लगभग 1400 से अधिक यात्रियों को सफर की सुविधा मिल सकेगी।

1420 यात्रियों ने रद्द कराए टिकट

शनिवार को उड़ानें रद्द होने के कारण लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भारी अफरातफरी का माहौल रहा। अकेले इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से करीब 1420 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करवा दिए। दिल्ली आने-जाने वाली दो उड़ानों को पटना और कोलकाता की ओर डायवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य एयरलाइंस की उड़ानें भी घंटों देरी से चलीं, जिससे लगभग 12 हजार यात्रियों और उनके परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान टर्मिनल पर लंबी कतारें लग गईं। विशेष रूप से इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्री लगातार अपने फ्लाइट स्टेटस की जानकारी ले रहे थे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था।

पायलट ड्यूटी नियमों से उपजी समस्या

  • इस बड़े व्यवधान की मुख्य वजह पायलटों की ड्यूटी और आराम के समय को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से जारी नए निर्देश बताए जा रहे हैं। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इन नए नियमों के कारण पायलटों की उपलब्धता प्रभावित हुई और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसी कारण देशभर में हजारों उड़ानें प्रभावित रहीं और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला।
  • दिल्ली से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई-2107 को पटना और 6ई-6350 को कोलकाता डायवर्ट किया गया। वहीं, 6ई-6614 फ्लाइट ढाई घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची और लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 6ई-6615 दो घंटे से अधिक देरी से उड़ान भर सकी।
  • अकासा एयर की मुंबई जाने वाली फ्लाइट एकेजे-1526 भी करीब सवा घंटे देरी से रवाना हुई। मुंबई से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ानें भी तीन घंटे तक देरी का शिकार रहीं, जिससे यात्रियों को काफी मानसिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ी।

रेलवे ने बढ़ाया मदद का हाथ

जब बड़ी संख्या में यात्री फंस गए, तो रेलवे प्रशासन आगे आया। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा उनकी प्राथमिकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट कैंसिल होने वाले यात्रियों को ट्रेन में प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट व्यवस्था के लिए विशेष काउंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से रेलवे टिकट मिल सके। रेलवे के इस कदम की यात्रियों ने सराहना की है। कई यात्रियों का कहना है कि जब एयर यात्रा संभव नहीं हुई, तो कम से कम उन्हें दूसरा सुरक्षित विकल्प मिला है।

यात्रियों ने ली राहत की सांस 

लखनऊ में शनिवार का यह दिन हजारों यात्रियों के लिए तनावपूर्ण रहा, लेकिन रेलवे की पहल ने उन्हें राहत की सांस लेने का मौका दिया। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या एयरलाइंस कंपनियां अपनी व्यवस्थाएं सुधार पाती हैं या नहीं। कुल मिलाकर, उड़ानों के अचानक निरस्त होने से मची अफरा-तफरी के बीच रेलवे की स्पेशल ट्रेन ने यात्रियों के लिए सहारा बनकर एक अहम भूमिका निभाई और संकट के समय में परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने का उदाहरण पेश किया।

ये भी पढ़ें

Crime: हनीट्रैप में फंसा जवान, बंधक बनाकर पीटा गया, लाखों की वसूली, खुफिया साजिश की आशंका
लखनऊ
सैन्यकर्मी को हनीट्रैप में फंसाकर बंधक बना पीटा, 8.69 लाख की वसूली; खुफिया जानकारी जुटाने की आशंका से हड़कंप (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

indian railway

Railway news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / खुशखबरी: लखनऊ में 41 उड़ानें रद्द, रेलवे ने संभाली जिम्मेदारी, स्पेशल ट्रेन से मुम्बई रवाना होंगे यात्री

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime: हनीट्रैप में फंसा जवान, बंधक बनाकर पीटा गया, लाखों की वसूली, खुफिया साजिश की आशंका

सैन्यकर्मी को हनीट्रैप में फंसाकर बंधक बना पीटा, 8.69 लाख की वसूली; खुफिया जानकारी जुटाने की आशंका से हड़कंप (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

UP Crime: दोस्ती का जाल, इज़्ज़त पर हमला: सचिवालय कर्मी की दर्दनाक आपबीती सुन कांप जाएगा मन

भरोसे की कीमत चुकाती रही पीड़िता, धमकियों के साए में टूटी हिम्मत, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप, छह लाख की वसूली (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
लखनऊ

यूपी में चली थी देश की पहली वंदे भारत, अब 14 वंदे भारत दौड़ रहीं, 15वीं शुरू होने को तैयार

वारणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन।
लखनऊ

केशव प्रसाद बोले – अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो ढहा देंगे, औवैसी का पलटवार

लखनऊ

‘इन 5 तरीकों से अश्लील वीडियो बनाओ’… नहीं तो नर्क बना दूंगा जिंदगी

Image Generated By Gemini.
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.