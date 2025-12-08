Vande Bharat: कल से पटरी पर उतरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, यूपी के बड़े शहरों को मिलेगी सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी

वंदे भारत एक्सप्रेस सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Vande Bharat Saharanpur, Bareilly, Moradabad, Sitapur High Speed Train: उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोमतीनगर से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आखिरकार 9 दिसंबर से नियमित संचालन में आ रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह सेमी-हाईस्पीड ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। इससे सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद जैसे प्रमुख शहरों के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
इस वंदे भारत ट्रेन को करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन कुछ तकनीकी और परिचालन कारणों से इसका नियमित संचालन शुरू नहीं हो सका था। अब रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में सीटें अभी उपलब्ध हैं।
पहले योजना थी कि यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से सुबह समय पर चलाई जाए, लेकिन देहरादून रूट पर पहले से संचालित वंदे भारत और सहारनपुर से सुबह चलने की मांग को ध्यान में रखते हुए समय और स्टेशन में बदलाव किया गया। अब यह ट्रेन गोमती नगर स्टेशन से दोपहर के समय रवाना होगी।
गाड़ी संख्या 26504 गोमतीनगर से दोपहर 3:10 बजे प्रस्थान करेगी और डालीगंज (3:28 बजे), सीतापुर (शाम 4:33 बजे), शाहजहांपुर (6:08 बजे), बरेली (7:05 बजे), मुरादाबाद (8:35 बजे), नजीबाबाद (9:54 बजे) और रुड़की (10:42 बजे) होते हुए सहारनपुर रात 11:50 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन पूरी दूरी महज 8 घंटे 55 मिनट में तय करेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 26503 सहारनपुर से सुबह 5:05 बजे चलेगी और दोपहर 2:05 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। इससे दोनों दिशाओं में यात्रियों को समान रूप से सुविधा मिलेगी।
इस ट्रेन का एक बड़ा फायदा सीतापुर और लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को होगा। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 1 घंटा 5 मिनट में पूरी हो सकेगी। लखनऊ (गोमती नगर) से सीतापुर तक चेयरकार का किराया 495 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 930 रुपये तय किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक साबित होगी जो रोजमर्रा के काम से लखनऊ, सीतापुर, बरेली या मुरादाबाद का सफर करते हैं।
रेलवे ने बताया कि शुरुआती दिनों में ट्रेन में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। 9, 10 और 11 दिसंबर को गोमतीनगर से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में चेयर कार के लिए क्रमशः 362, 397 और 394 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में 33-34 सीटें खाली हैं।
गोमतीनगर से सहारनपुर तक चेयरकार का किराया 1460 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2685 रुपये तय किया गया है। वापसी की तरफ, सहारनपुर से गोमती नगर आने वाली ट्रेन में चेयर कार का किराया 1530 रुपये और एग्जीक्यूटिव का 2750 रुपये निर्धारित है। इस किराये में खानपान की सुविधा भी शामिल है। चेयरकार में कैटरिंग चार्ज 307 रुपये और एग्जीक्यूटिव में 433 रुपये जोड़े गए हैं, जो कुल टिकट मूल्य का हिस्सा हैं।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, ट्रेन का संचालन एक महीने बाद शुरू होने के पीछे कई कारण रहे। शुरुआत में ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से सुबह चलाने की योजना थी, लेकिन देहरादून के लिए पहले से चल रही वंदे भारत ट्रेन और सहारनपुर रूट की आवश्यकता को देखते हुए समय सारिणी बदलनी पड़ी। इसके अलावा गोमतीनगर स्टेशन से ट्रेन चलाने के अंतिम निर्णय में रेलवे बोर्ड स्तर पर लंबी समीक्षा और माथापच्ची हुई, जिससे थोड़ी देरी हुई। अब सभी तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रेन नियमित रूप से पटरी पर उतरने जा रही है।
इस वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में रेल यात्रा की तस्वीर बदलने वाली है। बरेली और मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों को राजधानी लखनऊ से बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यापारियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों को समय की बड़ी बचत होगी।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कोचों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल 420 के आसपास सीटों की उपलब्धता यात्रियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वे शुरुआती दिनों में आरामदायक यात्रा का अनुभव ले सकें।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अधिकृत रेलवे वेबसाइट या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ही टिकट बुक कराएं और यात्रा से पहले समय की पुष्टि कर लें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ट्रेन के समय-सारिणी के अनुसार ही स्टेशन पहुंचें। वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से उत्तर प्रदेश में आधुनिक रेल सेवाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
