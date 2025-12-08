Vande Bharat: कल से पटरी पर उतरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, यूपी के बड़े शहरों को मिलेगी सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, ट्रेन का संचालन एक महीने बाद शुरू होने के पीछे कई कारण रहे। शुरुआत में ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से सुबह चलाने की योजना थी, लेकिन देहरादून के लिए पहले से चल रही वंदे भारत ट्रेन और सहारनपुर रूट की आवश्यकता को देखते हुए समय सारिणी बदलनी पड़ी। इसके अलावा गोमतीनगर स्टेशन से ट्रेन चलाने के अंतिम निर्णय में रेलवे बोर्ड स्तर पर लंबी समीक्षा और माथापच्ची हुई, जिससे थोड़ी देरी हुई। अब सभी तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रेन नियमित रूप से पटरी पर उतरने जा रही है।