UP Voter List Shock: तीन करोड़ वोटर कटेंगे! लोकतंत्र की इस सबसे बड़ी सफाई पर पूरे यूपी की धड़कनें तेज

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि विपक्ष की ओर से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर वोट काटने या वोट चोरी का प्रयास कर रही है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर इस भ्रम को दूर करें और लोगों को SIR फॉर्म भरने में सक्रिय सहयोग दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम चार बजे हेलीकॉप्टर से सहारनपुर के पुलिस लाइन मैदान स्थित हेलीपैड पर पहुंचे थे। इसके बाद वह सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और संगठन प्रभारियों के साथ गहन चर्चा की और निर्देश दिए कि जनता को जागरूक करना सरकार और संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।