‘समाजवादी पार्टी घुसपैठियों को मानती है वोट बैंक’, डिप्टी CM मौर्य बोले- ….भारत से खदेड़ दिया जाएगा

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक दल घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हैं।
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, '' चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या TMC हो-ये सभी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हैं। साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। घुसपैठियों को वोट बैंक हम नहीं मानते हैं। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।"
घुसपैठ का आगे जिक्र करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि देशभर में घुसपैठियों के खिलाफ भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा, '' मुझे पूरा भरोसा है कि भेष बदलकर रहने वाले घुसपैठिए जल्द ही देश से बाहर किए जाएंगे। तेजी से घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब सभी घुसपैठियों को भारत से खदेड़ दिया जाएगा।''
CM योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर मौर्य ने कहा कि यह बहुत अच्छा कदम है। भारत घुसपैठियों के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है, और ना ही उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भारत से बाहर भेजा जाना चाहिए। उनकी जांच होनी चाहिए।
देश और प्रदेश की जनता से अपील करते हुए डिप्टी CM मौर्य ने कहा, '' मैं समाज से अपील करता हूं कि अगर किसी को किसी घुसपैठिए के कहीं छिपे होने की जानकारी है, तो वे पुलिस या प्रशासन को बताएं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन पर भारत के लोगों का अधिकार है, लेकिन लोगों के अधिकार पर घुसपैठिए डाका डाल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इन घुसपैठियों से मुक्ति पाई जाए।''
