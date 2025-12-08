‘समाजवादी पार्टी घुसपैठियों को मानती है वोट बैंक’, डिप्टी CM मौर्य बोले- ….भारत से खदेड़ दिया जाएगा

देश और प्रदेश की जनता से अपील करते हुए डिप्टी CM मौर्य ने कहा, '' मैं समाज से अपील करता हूं कि अगर किसी को किसी घुसपैठिए के कहीं छिपे होने की जानकारी है, तो वे पुलिस या प्रशासन को बताएं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन पर भारत के लोगों का अधिकार है, लेकिन लोगों के अधिकार पर घुसपैठिए डाका डाल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इन घुसपैठियों से मुक्ति पाई जाए।''