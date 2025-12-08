8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

UP Board परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब दो कवर पेज वाली उत्तर पुस्तिकाएं, कॉपी का अलग साइज

UP Board की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों को दो कवर पेज वाली उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी और कॉपियों का साइज भी बदला गया है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ritesh Singh

Dec 08, 2025

यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

UP Board Board Exam: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा और अहम परिवर्तन करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के स्वरूप में बदलाव किया है। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से छात्रों को अब दो कवर पेज वाली उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएँगी। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाए जाने का दावा किया गया है।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक उत्तर पुस्तिकाओं में केवल एक ही कवर पेज होता था, जिस पर परीक्षार्थी अपना नाम, अनुक्रमांक और अन्य विवरण लिखते थे। उसी पेज पर परीक्षक भी मूल्यांकन के दौरान अंक लिख दिया करते थे, जिससे कई बार गोपनीयता और अंकन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।

अब कैसे होगी नई व्यवस्था

नई प्रणाली के तहत उत्तर पुस्तिकाओं में दो अलग-अलग कवर पेज होंगे। पहला कवर पेज परीक्षार्थियों के लिए रहेगा, जिस पर छात्र-छात्राएं अपना विवरण भरेंगे। इसके ठीक बाद दूसरा कवर पेज पूरी तरह परीक्षक के लिए आरक्षित रहेगा, जिस पर वे हर प्रश्न के अनुसार अंकन की जानकारी दर्ज करेंगे। इस दूसरे कवर पेज पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि किस प्रश्न को कितने अंक मिले और किस पेज पर उत्तर लिखा गया है। इससे मूल्यांकन के समय पारदर्शिता बनी रहेगी और उत्तर पुस्तिका की जांच अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगी।

बोर्ड सचिव ने क्या कहा

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यह बदलाव परीक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षक और परीक्षार्थी के विवरण एक ही कवर पेज पर अंकित हो जाते थे, जिससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब अलग पेज होने से गोपनीयता भी बनी रहेगी और मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर की संभावना भी कम होगी और विद्यार्थियों के परिणाम अधिक निष्पक्ष तरीके से तैयार हो सकेंगे।

कॉपी के साइज में भी बदलाव

इस बार सिर्फ कवर पेज ही नहीं, बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं के साइज में भी बदलाव किया गया है। अब तक जो उत्तर पुस्तिकाएं सामान्य क्षैतिज (Horizontal) आकार में होती थीं, उन्हें इस बार वर्टिकल (Vertical) आकार में तैयार किया जाएगा।बोर्ड का मानना है कि वर्टिकल साइज से लिखने और मूल्यांकन, दोनों में अधिक सुविधा होगी। परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए ज्यादा व्यवस्थित स्पेस मिलेगा, वहीं परीक्षक को जांच के दौरान उत्तर पढ़ने में आसानी होगी।

18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस वर्ष 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षाओं को समयबद्ध और अनुशासित तरीके से संपन्न कराने के लिए बोर्ड ने कई स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।बोर्ड के अनुसार इस वर्ष कुल 52 लाख 30 हजार 297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है।

पंजीकृत छात्रों की संख्या

  • इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पंजीकृत छात्रों की संख्या इस प्रकार है:
  • हाईस्कूल (10वीं) : 27,50,495 विद्यार्थी
  • इंटरमीडिएट (12वीं) : 24,79,352 विद्यार्थी

इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराना बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता व्यवस्था की जा रही है।

छात्रों के लिए क्या बदलेगा

इस नई व्यवस्था का सीधा फायदा छात्रों को मिलने की संभावना है। अब उनके नाम और अनुक्रमांक की जानकारी मूल्यांकन के समय सीधे अंकों के साथ नहीं रहेगी, जिससे गोपनीयता बनी रहेगी। वहीं, अगर भविष्य में कोई अंक से संबंधित आपत्ति होती है, तो दूसरे कवर पेज के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि किस प्रश्न को कितने अंक दिए गए थे। इससे छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और मजबूत होगा।

मूल्यांकन होगा और ज्यादा पारदर्शी

यूपी बोर्ड का मानना है कि दो कवर पेज की व्यवस्था से मूल्यांकन में होने वाली गलतियों पर भी अंकुश लगेगा। पहले कई बार एक ही पेज पर विवरण और अंकन होने से परीक्षक भ्रमित हो जाते थे, लेकिन अब हर चीज अलग-अलग और स्पष्ट रूप से दर्ज होगी। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की वर्टिकल डिजाइन भी मूल्यांकन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगी।

ये भी पढ़ें

Cough Syrup: कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा, दुबई में छिपा आरोपी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से मचा हड़कंप
वाराणसी
कफ सिरप तस्करी मामला: दाऊद गिरोह से जुड़ने और दुबई में पनाह लेने का खुलासा, पूर्वांचल में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Basic Education Department

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 07:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP Board परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब दो कवर पेज वाली उत्तर पुस्तिकाएं, कॉपी का अलग साइज

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आज दिखेगा 2025 का आखिरी सुपरमून, दिखेगा अद्भुत नजारा

आज दिखेगा 2025 का आखिरी सुपरमून
प्रयागराज

यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, गिरेगा पारा

up weather alert fog cold wave temperature drop uttar pradesh latest news
प्रयागराज

संघर्षों के बीच चमकी प्रतिभा, झुग्गी में पली बेटी ने रचा इतिहास, खेलो इंडिया में जीता सिल्वर

झुग्गी में पली बेटी ने रचा इतिहास
प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेला: यूपी रोडवेज ने शुरू की अनोखी पहल, गांव से महानगर तक बसें करेंगी मेला ब्रांडिंग

प्रयागराज

ओवरटेक विवाद में दरोगा से झगड़े के बाद आर्मी जवान की रॉड से की हत्या

आर्मी के जवान की रॉड से पीटकर हत्या
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.